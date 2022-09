Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bedrohung und Beleidigung im Regionalexpress

Hausach (ots)

Am 03.09.2022 gegen 19:30 Uhr soll es im Regionalexpress von Konstanz nach Offenburg auf Höhe des Bahnhofs Hausach zu mehreren Straftaten gekommen sein. Ein bislang unbekannter Mann soll ohne gültigen Fahrschein unterwegs gewesen sein. Nachdem er des Zuges verwiesen wurde, soll der Mann den Zugbegleiter an der Krawatte gezogen, ihn bedroht und beleidigt haben. Der Tatverdächtige wird als 30 bis 35 Jahre alter Mann, etwa 185 cm groß, leicht untersetzte Statur, schwarzafrikanischer Phänotypus, mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Mehrere Reisende sollen alles beobachtet und teilweise auch gefilmt haben. Bei der Fahndung konnte der Mann am Bahnhof Hausach nicht mehr festgestellt werden. Die Bundespolizei sucht Zeugen. Wenn sie sachdienliche Angaben machen können, bitte setzen sie sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell