Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Personenfahndung nach schwerem Raub

Oberhausen (ots)

Als eine 83-jährige Frau am Donnerstagvormittag (05.01.) die Tür ihrer Wohnung öffnete, ahnte sie noch nicht, dass sie Opfer eines schweren Raubes werden würde. Der Mann, der an der Tür klingelte, erzählte ihr glaubhaft, dass es einen Wasserrohrschaden in der Straße gäbe und er deshalb in die Wohnung müsse, um Tests durchzuführen. Die Dame ließ sich seinen Ausweis zeigen und schöpfte zunächst keinen Verdacht. Nur kurze Zeit später drangen zwei weitere Männer in die Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Als die Oberhausenerin merkte, dass etwas nicht stimmte, rief sie lautstark um Hilfe. Daraufhin hielt ihr ein Täter den Mund zu und forderte sie auf, still zu sein. Die 83-Jährige schrie jedoch weiter, woraufhin die Täter schließlich flüchteten. Zeugen wurden auf die Hilferufe der Dame aufmerksam und informierten umgehend die Polizei.

Die Frau beschreibt die Täter wie folgt:

Ein Täter:

- ca. 1,85 m groß

- dunkle Haare

- dunkel gekleidet

- deutsches Erscheinungsbild

- Deutschsprachig

Die beiden anderen Täter:

- Ca. 1,80 m groß

- Eine Person mit Käppi und Maske

Die Tatverdächtigen flüchteten über die Bottroper Straße in Richtung Olga-Park. Möglicherweise könnten die Tatverdächtigen in einen 3er BMW (goldfarben) eingestiegen sein.

Können Sie einen Hinweis auf die Identität geben? Dann melden Sie sich bitte beim KK12 unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

