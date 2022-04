Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf E-Bike

Sonneberg (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch gegen 16:00 Uhr einen E-Bike-Fahrer in der Max-Planck-Straße in Sonneberg. Am Bike hatte der Fahrer derartige Veränderungen vorgenommen, so dass zum Führen eine Fahrerlaubnis notwendig gewesen wäre. Diese hatte er jedoch nicht. Außerdem pustete der 23-Jährige 0,83 Promille in den Alkomaten. Er stand unter Betäubungsmitteleinfluss und hatte Drogen bei sich. Diese stellten die Beamten sicher und leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein. Im Krankenhaus musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben.

