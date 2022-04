LPI-SLF: Motorrad-Fahrer bei Unfall verletzt

Rosendorf (ots) - Am Mittwoch gegen 18:00 Uhr kam es aufgrund eines technischen Defekts zum Brand des Rasentraktors auf einem Grundstück in Rosendorf. Beim Löschen erlitt der 48-jährige Eigentümer eine leichte Rauchgasintoxikation. Ein stationärer Aufenthalt im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro am Rasentraktor sowie an der Decke des Anbaus, in welchem der Rasentraktor stand. Rückfragen ...

mehr