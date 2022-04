LPI-SLF: Fahrräder geklaut

Sonneberg (ots) - Zwischen Samstag (23.04.2022) und Dienstag (26.04.2022) brachen Unbekannte in ein Kellerabteil innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg ein und entwendeten 3 Rucksäcke, Werkzeuge und Reinigungsmittel im Wert von ca. 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 ...

