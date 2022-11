Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Frontalzusammenstoß - Sorento-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hehlingen, Landesstraße 290

22.11.2022, 06.40 Uhr

Am Dienstagmorgen kam es auf der Landesstraße 290 zwischen Hehlingen und Reislingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Passat-Fahrer aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem 59 Jahre alten Sorenta-Fahrer zusammenstieß. Dabei wurde der 59-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Am Dienstagmorgen befuhr der 19-Jährige mit seinem Passat aus Richtung Hehlingen kommend die L 290 in Richtung Vorsfelde. Kurz vor der Einmündung nach links in die Kreisstraße 111 geriet der 19-Jährige aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem ihm entgegen kommenden Sorento-Fahrer frontal zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge auf einen angrenzende Grünfläche geschleudert. Der 59-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Hehlingen aus dem Fahrzeug befreit werden. Mit einem Rettungswagen wurde der 59-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum transportiert. Der Passat-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell