POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Opferstock aufgebrochen

Pforzheim (ots) - In ein Schnellrestaurant eingedrungen sind noch unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen in Pforzheim. Die Einbrecher hebelten im Zeitraum zwischen Mitternacht und 7:15 Uhr ein Fenster auf und verschafften sich offenbar so Zutritt in die Räumlichkeiten der Gaststätte in der Karlsruher ...

mehr