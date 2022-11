Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte dringen in Schnellrestaurant ein - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

In ein Schnellrestaurant eingedrungen sind noch unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen in Pforzheim.

Die Einbrecher hebelten im Zeitraum zwischen Mitternacht und 7:15 Uhr ein Fenster auf und verschafften sich offenbar so Zutritt in die Räumlichkeiten der Gaststätte in der Karlsruher Straße. Dort entwendeten die Eindringlinge Bargeld, wobei die konkrete Höhe des Diebstahlschadens noch unbekannt ist.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell