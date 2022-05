Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch

Alsfeld. Unbekannte versuchten am frühen Donnerstagmorgen (05.05.), gegen 1.40 Uhr, in ein Geschäft in der Straße "Mainzer Tor" einzubrechen. Mehrfach schlugen die Täter mit einem Gullydeckel gegen die Glasfront des Ladens. Diese hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang zwei Personen, die im Anschluss an die Tat fußläufig in Richtung Innenstadt flüchten. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

