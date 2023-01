Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230129 - 0130 Frankfurt-BAB 5: Schwerer Raub auf Tankstelle - Täter flüchtig

Frankfurt (ots)

(di) In der Nach von Freitag auf Samstag (29. Januar 2023) kam es zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle. Unter Vorhalt einer Schusswaffe erbeutete ein unbekannter Täter Bargeld und Zigaretten. Verletzt wurde niemand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat gegen 04:45 Uhr ein maskierter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Tank- und Rastanlage Taunusblick. Unter Vorhalt einer Pistole forderte der Täter nun Bargeld. Der anwesenden 38-jährige Kassierer öffnete daraufhin die Kasse. Der Täter griff zu und entnahm Bargeld in unbekannter Höhe. Bevor er flüchtete, ließ er sich noch eine Schachtel Zigaretten aushändigen. Der Täter machte sich anschließend in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Der männliche Täter war ca. 170 - 180 cm groß und von schlanker Statur. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube, schwarzen Handschuhen mit weißen Applikationen, einer dunklen Kapuzenjacke, einer dunklen Hose sowie weißen Sportschuhen bekleidet.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell