Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Rezeptfälscher" fliegt auf - Ermittlungen gegen 25-Jährigen ++ Schwerpunktkontrollen im Verkehr ++ 33-Jähriger fällt erneut durch Straftaten auf ++ Werkzeuge aus Scheunen gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 09.02.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Rezeptfälscher" fliegt auf - Ermittlungen gegen 25-Jährigen

Gleichmehrfach versuchte ein 25 Jahre alter Lüneburger in den Vormittagsstunden des 08.02.23 in mehreren Lüneburger Apotheken gefälschte Rezepte. Dabei flog der junge Mann in den Apotheken auf. In der einer Apotheke in der Rote Straße versuchte er sich gegen 10:45 Uhr vergeblich. Ihm wurde das verschreibungspflichtige Medikament verwehrt und ergriff die Flucht. Als er gegen 12:00 Uhr in der Apotheke in der Lünertorstraße erneut versuchte ein gefälschtes Rezept einzulösen, konnte alarmierte Polizeibeamte sich den Lüneburger greifen. Bei sich hatte dieser eine weitere Fälschung. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs und Urkundenfälschung. Die weiteren Ermittlungen auch zu weiteren Taten der jüngsten Vergangenheit dauern an.

Bardowick/A 39 - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall - Streifenwagen bei Folgeunfall beschädigt

Auf der A 39, Fahrtrichtung Hamburg, kam es gestern, 8.2.2023, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16:15 Uhr musste der 49-jährige Fahrer eines Pkw zwischen der Anschlussstelle Handorf und dem Parkplatz Roddau seinen Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 60-jährige Fahrer eines Peugeot bemerkte dies zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Mercedes des 49-Jährigen auf. Dieser wurde dadurch in Richtung des Seitenstreifens geschoben. Der Peugeot geriet nach dem Zusammenstoß nach links, prallte in die Mittelschutzplanke und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Der Fahrer des Peugeot wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, der 49-jährige Mercedes-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Seine 40-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls verletzt. Ein Notarzt und drei Rettungswagen waren vor Ort, um sich um die Beteiligten zu kümmern und sie anschließend in verschiedene Krankenhäuser zu bringen. Die Polizei sicherte die Unfallstelle auf der linken Spur ab und begann mit der Unfallaufnahme.

Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer, der gegen 17.55 Uhr mit seinem Pkw auf die Unfallstelle zukam, erkannte die Situation offenbar zu spät. Er überfuhr zunächst eine auf der Fahrbahn aufgestellte Blitzleuchte und prallte anschließend gegen den rechten Außenspiegel des Funkstreifenwagens, der mit eingeschaltetem Blaulicht auf der linken Spur stand. Der Fahrer hielt danach auf dem Standstreifen an. Als ich ein Polizeibeamter näherte, gab der Unbekannte wieder Gas und flüchtet von der Unfallstelle.

Zeugen die Angaben zu diesem Fahrzeug (Unfallschäden vorne links und am linken Außenspiegel) machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04131-79940-0 bei der Polizei in Bardowick zu melden.

Lüneburg - mehrere junge Männer schlagen und treten auf 19-Jährigen ein - Polizei ermittelt

Vermutlich aufgrund einer Auseinandersetzung der jüngsten Vergangenheit kam es in den frühen Abendstunden des 08.02.23 auf einem Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße zu einem erneuten Konflikt zwischen mehreren jungen Männern sowie einem 19-Jährigen. Dabei beleidigten drei Personen gegen 18:15 Uhr den 19-Jährigen, schlugen und traten in der Folge auf den Heranwachsenden ein. Parallel kamen weitere Personen dazu, die den Vorfall auch gefilmt haben sollen. Noch vor Eintreffen mehrerer Streifenwagen ergriffen die Täter die Flucht. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - 33-Jähriger fällt erneut durch Straftaten auf

Gleich mehrfach fiel ein 33 Jahre alter Lüneburger im Verlauf des 08.02.23 im Lüneburger Stadtgebiet durch Straftaten auf. Im Salzmuseum in der Sülfmeisterstraße griff sich der Mann, der in der Vergangenheit mehrfach durch ähnliche Straftaten aufgefallen war und in den letzten Wochen aufgrund von psychischen Problemen in einer entsprechenden Einrichtung untergebracht war, in den Mittagsstunden des 08.02. ein Sparschwein vom Tresen. Als der Hausmeister den Mann ansprach, schlug dieser ihm mit der Faust ins Gesicht und ergriff die Flucht. Eine Fahndung nach dem Mann verlief am Mittag ohne Erfolg.

Gegen 16:30 Uhr betrat der 33-Jährige einen Supermarkt in der Sülfmeisterstraße, in dem der Mann bereits Hausverbot hat. Dort drohte er einem Mitarbeiter, warf eine Tasse bei der dortigen Bäckerei zu Boden, wurde auch in der Folge handgreiflich und ergriff die Flucht. Die Polizei konnte den 33-Jährigen jetzt im Rahmen der Fahndung aufgreifen und ihn mit zur Wache nehmen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bardowick - Zigarettendiebe in Einkaufsmarkt ertappt

Einzelne Schachteln Zigaretten versuchten zwei jeweils 40 Jahre alte Männer aus Hannover in den Mittagsstunden des 08.02.23 in einem Einkaufsmarkt Vor der Wesermarsch gegen 13:45 Uhr mitgehen zu lassen. Sie wurden dabei ertappt; ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.

Lüneburg - "für den letzten Weg schon mal vorgesorgt?" - Grabstein vom Steinmetz abtransportiert

Einen auf dem Geschäftsgelände eines Steinmetzes in der Soltauer Straße ausgestellten Grabstein transportierten Unbekannte im Zeitraum vom 07. auf den 08.02.23 ab. Es entstand ein Sachschaden von gut 850 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kupferfallrohre gestohlen

Insgesamt acht Kupferfallrohre sowie eine Fensterbank demontierten Unbekannte bereits Ende des Monats Januar an einem Gebäude Hinter der Bardowicker Mauer. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Vandalismus - Personen rennen weg

Eine Außenwandleuchte sowie den Seitenspiegel eines Pkw beschädigten drei Unbekannte in der Nacht zum 09.02.23 auf einem Parkplatz im Schildsteinweg. Anwohner hörten gegen Mitternacht ein Klirren und sahen drei Personen weglaufen. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Zernien, OT. Breese an der Göhrde - Werkzeuge aus Scheunen gestohlen

Gleich in drei Scheunen in der Bresse an der Göhrde trieben Diebe in den der Nacht zum 08.02.23 ihr Unwesen. Dabei betraten die Täter alle drei Scheunen und transportierten diverse Werkzeuge und Maschinen (u.a. Motorsägen, Sägen und Akkuschrauber ab, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lemgow, OT. Schweskau - Kollision zwischen Pkw - 17.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 08.02.23 in der Lindenallee. Eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf war von Putball in Richtung Simander unterwegs und kollidierte gegen 13:00 Uhr in der abknickenden Vorfahrtstraße mit einem Pkw Ford einer 60-Jährigen. Beide Fahrerinnen sowie eine 20 Jahre alte Mitfahrerin im VW erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von 17.000 Euro.

Uelzen

Ebstorf - Ladendieb ertappt - "Kundin" verhindert Flucht

Noch flüchten wollte ein Ladendieb in den frühen Abendstunden des 08.02.23 aus einem Einkaufsmarkt in der Georg-Marwede-Straße. Der 41-Jährige hatte gegen 18:15 Uhr Genuss- und Nahrungsmittel im Wert von 80 Euro eingesteckt und wollte den Laden verlassen. Eine Kundin (Polizeibeamtin im "Feierabend") sprach den Dieb daraufhin an und konnte ihn trotz geleistetem Widerstands bis zum Eintreffen der "Kollegen im Dienst" festhalten. Der Mann, der in der Region Helmstedt gemeldet ist, ist bereits wegen ähnlichen Diebstählen überregional aufgefallen. Ihn erwartet jetzt ein weiteres Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Bad Bodenteich/Wrestedt/Breitenhees/Rosche - Schwerpunktkontrollen im Verkehr

Verschiedene Verkehrsüberwachungsmaßnahmen und Kontrollen führte die Polizei Bad Bodenteich im Rahmen von Schwerpunktkontrollen im Verlauf des 08.02.23 im Bereich Bodenteich, Wrestedt und Breitenhees durch. In den Morgenstunden ahndeten die Beamten insgesamt 16 Geschwindigkeitsverstöße von zu schnellen Fahrzeugen in der Hauptstraße vor der dortigen Grundschule in Bad Bodenteich. Der Schnellste, ein Fahrer eines Skoda Fabia aus dem LK Gifhorn wurde mit 53 bei erlaubten 30 km/h gemessen.

Auf der Bundesstraße 4 in Breitenhees ahndeten die Beamten an der Einmündung der B191 insgesamt 26 Verstöße "STOP-Schild" sowie weitere Verstöße Überholen trotz gegen Gegenverkehr, Vorfahrtsverstoß und eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

In Rosche ahndeten die Beamten am Nachmittag in der Uelzener Straße in Höhe der Tankstelle 19 Verkehrsverstöße aufgrund Gurt, nicht mitgeführte Warnweste, Warndreieck, TÜV, ....

Erfreulicherweise wurden im Verlauf des Tages kein Fahrzeugführer unter dem (strafbaren) Einfluss von Drogen oder Alkohol festgestellt. Zwei Personen hatten Werte unter 0,5 Promille. Weitere Schwerpunktkontrollen folgen ...

