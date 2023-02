Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln - Ermittler durchsuchen in Bad Bevensen ++ nach Verkehrsunfall -> Seniorin verstirbt im Krankenhaus ++ Rennradfahrer erfasst - schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 08.02.2023 ++

Lüneburg

Neetze - Rennradfahrer erfasst - schwer verletzt

Einen entgegenkommenden Rennradfahrer erfasste eine 76 Jahre alte Fahrerin eines Pkw BMW in den Mittagsstunden des 07.02.23 im Süttorfer Weg - Einmündung Von-Estorff-Straße. Die BMW-Fahrerin wollte gegen nach links in die Von-Estorff-Straße einbiegen und erfasste den 29 Jahre alten Radfahrer. Der junge Mann flog über die Motorhaube und erlitt Verletzungen; er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Lüneburg - Bekleidung mitgenommen - Ladendetektiv verfolgt und stellt Heranwachsenden

Bekleidung im Wert von gut 700 Euro versuchte ein Heranwachsender aus Hamburg in den Nachmittagsstunden des 07.02.23 in einem Bekleidungsgeschäft Am Markt mitgehen zu lassen. Der 17-Jährige hatte gegen 17:30 Uhr die Umkleidekabine mit der ausgesuchten Bekleidung aufgesucht und verließ dann das Geschäft ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv konnte den jungen Mann verfolgen und dann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl.

Lüneburg - Zutritt verwehrt -> 33-Jähriger randaliert

Einen Sachschaden von gut 500 Euro verursachte ein bereits polizeilich bekannter 33-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 07.02.23 im Umfeld einer Arztpraxis Am Sande. Dem Lüneburger war aufgrund seines Verhaltens der Zugang zur Praxis verwehrt worden, so dass der 33-Jährige aus Frust einen Briefkasten beschädigte und mit einem Metallgegenstand das Türglas der Eingangstür zur Praxi einwarf. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Wendisch Evern/Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 07.02.23 auf der Kreisstraße 37. Dort waren insgesamt vier Fahrer zu schnell unterwegs. Tagesschnellster war ein Fahrer mit 75 bei erlaubten 50 km/h.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow, OT. Loge - ... die Polizei kontrolliert/überwacht den Verkehr

In den Nachmittagsstunden des 07.02.23 überwachte die Polizei den Fahrzeugverkehr im Bereich Loge. Dort ahndeten die Beamten insgesamt 15 Verkehrsverstöße.

Uelzen

Bad Bevensen - nach Verkehrsunfall -> Seniorin verstirbt im Krankenhaus - Autofahrer durch tiefstehende Sonne geblendet

Nach dem Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person am 04.02.23 in der Medinger Straße in Bad Bevensen verstarb die schwerverletzte 95 Jahre alte Fußgängerin am gestrigen Tage im Krankenhaus. Ein 65 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW hatte am 04.02., gegen 09:50 Uhr, die Seniorin mit ihrem Rollator im Bereich des Fußgängerüberwegs erfasst. Nach derzeitigen Ermittlungen war der VW-Fahrer wenige Meter vor dem Fußgängerüberweg durch die tief stehende Sonne massiv geblendet. Während er die Sonnenblende umklappte, übersieht er die auf den Fußgängerüberweg getretene Frau, machte noch eine Vollbremsung, erfasste jedoch die Seniorin mit noch geringer Geschwindigkeit. Die Frau erlitt Frakturen sowie eine Schädelverletzung und verstarb jetzt mehrere Tage nach der Operation aufgrund innerer Ursache. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an.

Bad Bevensen/Uelzen - unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln - Ermittler durchsuchen in Bad Bevensen - nicht geringe Menge Marihuana und Bargeld sichergestellt

Wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt die Polizei seit geraumer Zeit gegen einen 35-Jährigen aus Bad Bevensen. Nachdem Uelzener Drogen-Ermittler (Arbeitsfeld 2 des Kriminalermittlungsdienstes Uelzen) den Tatverdacht gegen den Mann, der Handel mit Marihuana und Amphetaminen betrieben haben soll, verdichten konnten, durchsuchten die Ermittler in Zusammenwirken mit Rauschgiftspürhunden bereits Anfang des Monats mit Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg die Wohnräume des 35-Jährigen in Bad Bevensen. Dabei stellten die Beamten Marihuana in nicht geringer Menge, szenetypisches Verpackungsmaterial sowie mehr als 1.000 Euro Bargeld sicher. Die Gegenstände wurden eingezogen bzw. beschlagnahmt. Der 35-Jährige wurde nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen. Die weiteren Umfeld- und Detail-Ermittlungen dauern an.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen Fahrer eines Pkw Mercedes stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 07.02.23 in der Hauenriede. Bei der Kontrolle des 38-Jährigen gegen 12:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Ebstorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 07.02.23 auf der Landesstraße 250 - An der Bahn. Dort waren insgesamt fünf Fahrer zu schnell unterwegs. Tagesschnellster war eine 55 Jahre alte Fahrerin mit 72 bei erlaubten 50 km/h.

