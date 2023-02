Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Festnahme von zwei 29 und 31 Jahre alten Brüdern aus Uelzen ++ U-Haftbefehl gegen 31-Jährigen erlassen ++ Durchsuchungen und Ermittlungen von Polizei und Schwerpunkt-StA "Clan-Kriminalität" ...

Lüneburg (ots)

++ Festnahme von zwei 29 und 31 Jahre alten Brüdern aus Uelzen ++ U-Haftbefehl gegen 31-Jährigen erlassen ++ Durchsuchungen und umfangreiche Ermittlungen von Polizei und Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von "Clan-Kriminalität" Stade wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und gemeinschaftlicher räuberischer Erpressung ++ sieben Wohngebäude und Objekte im Uelzener Stadtgebiet durchsucht ++ Beweismittel und nicht geringe Menge Drogen sichergestellt ++

Pressemitteilung von

Staatsanwaltschaft Stade und Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 07.02.2023

Uelzen/Lüneburg/Stade

Zwei 29 und 31 Jahre alte Brüder aus Uelzen nahmen Einsatzkräfte im Zuge von umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in den Morgenstunden des 03.02.23 in Uelzen vorläufig fest. Die Männer wurden am 04.02.23 dem Haftrichter beim Amtsgericht Stade vorgeführt, der gegen den 31-Jährigen aufgrund unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie räuberischer Erpressung die Untersuchungshaft anordnete. Gegen den 29-Jährigen, der als Mittäter weiter im Fokus der Ermittlungen steht, wurde auch Haftbefehl erlassen. Dieser wurde jedoch unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Nach umfangreichen Maßnahmen einer Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion unter Federführung der Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von "Clan-Kriminalität" Stade durchsuchten Ermittler in Zusammenwirken mit Kräften der Lüneburger Verfügungseinheit sowie Diensthundeführern im Verlauf des 03.02.23 insgesamt sieben Wohngebäude und Objekte im Uelzener Stadtgebiet.

Die Ermittlungsgruppe des Zentralen Kriminaldienstes führt in Zusammenarbeit mit den Uelzener Ermittlern seit Monaten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen die beiden 29 und 31 Jahre alten Brüder aus Uelzen sowie weitere Personen aus dem Umfeld der Männer. Die Staatsanwaltschaft Stade konnte beim Amtsgericht Stade verschiedene Durchsuchungsbeschlüsse erwirken, die in den Morgenstunden des 03.02. vollstreckt wurden.

Im Rahmen der Maßnahmen konnten die Einsatzkräfte die beiden 29 und 31 Jahre alten Brüder vorläufig festnehmen. Auch drei weitere Personen wurden für erkennungsdienstliche Maßnahmen mit zur Polizei genommen. Sie wurden im Anschluss wieder entlassen. Bei den Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte neben Beweismaterial auch eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel sowie hochwertige Uhren und Bargeld sicher.

Neben dem illegalen Handel mit Betäubungsmitteln, der auch im Zusammenhang mit einem größeren Lüneburger Ermittlungsverfahren der Polizei aus dem Jahr 2022 steht (siehe auch Pressemitteilung v. 13.07.22), sind die beiden 29 und 31 Jahre alten Haupttäter verdächtig auch mehrere räuberische Erpressungen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil von zwei Abnehmern von Betäubungsmitteln begangen zu haben.

Die weiteren Ermittlungen, strafprozessualen Maßnahmen sowie die Auswertung von Datenträgern dauern an. Zum jetzigen Zeitpunkt werden keine weitergehenden Informationen insbesondere zu den Hintergründen durch Polizei und Staatsanwaltschaft erteilt.

