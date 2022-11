Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Gronau (Leine) - Minibagger entwendet und durch Gronau gefahren, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bur) Am Dienstag, den 16.11.2022, wurde der Polizei Elze der Diebstahl eines Minibaggers angezeigt, der zuvor in Gronau im Bereich des Eitzumer Weges und Oststraße bei Glasfaserkabelverlegungsarbeiten zum Einsatz gekommen war. Die Polizei Elze hat diesbezüglich die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen und konnte anhand GPS Daten feststellen, dass dieser Bagger am Sonntag, den 13.11.2022 von 22:00 - 22:30 h von der Oststraße über die Dötzumer Straße bis weiter in die Burgstraße durch das Wohngebiet geführt worden ist. Dabei wurde auch durch die Parkanlage des Kanians gefahren. An der Brücke zum Leine-Mühlengraben endet die letzte Ortung. Die Polizei Elze bittet jetzt Zeugen, die diesen Minibagger gesehen haben, sich bei der Polizeistation Gronau unter T. 05182-923370 oder dem Polizeikommissariat Elze unter T. 05068-93030 zu melden. Wer hat den orange-roten Minibagger am Sonntag Abend durch Gronau fahren sehen und kann Hinweise zu dem Fahrer machen? Der Gesamtschaden beträgt laut der geschädigten Firma ca. 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell