Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem (sms). Am 15.11.2022, gegen 21:30 Uhr, ist es auf der B243 in der Ortsdurchfahrt Bockenem zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 61-Jähriger Bockenemer befuhr mit seinem Pkw die B243 in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich An der Hochbrücke beabsichtigt er, nach links, in die Bönnier Straße einzufahren. Hierbei übersieht er die 38-Jährige, welche sich ebenfalls auf der B 243 befindet und mit ihrem Pkw in Richtung Norden fährt. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wird die 38-Jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Totalschaden im Gesamtwert von ca. 40.000EUR. Aufgrund andauernder Straßenreinigungsarbeiten und der Bergung beider Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen wurde der Kreuzungsbereich für ca. zwei Stunden vollgesperrt.

