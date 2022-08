POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von einem Roller in Nordenham +++ Zwei tatverdächtige Jugendliche gestellt

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Personen haben am Sonntag, 14. August 2022, einen geparkten Pkw am Sandersfelder See in der Gemeinde Hude aufgebrochen. In der Zeit von 11:30 bis 12:30 Uhr schlugen sie in der Straße 'Hasenlager' eine Scheibe des grauen Pkws vom Hersteller Chevrolet ein und entwendeten eine Handtasche aus dem Innenraum. Der entstandene Sachschaden betrug ...

mehr