Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen

Hochsauerlandkreis (ots)

Eslohe

Heute Morgen gegen 07:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Landenbeck gerufen. Eine 47-jährige Frau aus Schmallenberg kam mit ihrem Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand am Pkw und an einem Straßenschild Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme konnte bei der Frau Alkoholgeruch festgestellt werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell