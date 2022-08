Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw in der Gemeinde Hude aufgebrochen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen haben am Sonntag, 14. August 2022, einen geparkten Pkw am Sandersfelder See in der Gemeinde Hude aufgebrochen.

In der Zeit von 11:30 bis 12:30 Uhr schlugen sie in der Straße 'Hasenlager' eine Scheibe des grauen Pkws vom Hersteller Chevrolet ein und entwendeten eine Handtasche aus dem Innenraum. Der entstandene Sachschaden betrug etwa 1.000 Euro.

Vor dem Diebstahl beobachteten Zeugen einen Mann, der auffällig in den geparkten Chevrolet geschaut hatte. Dieser führte ein weiß lackiertes Damenrad mit sich, war ungefähr 175 bis 180 cm groß und mit einem T-Shirt bekleidet. Wer Hinweise zu dieser Person oder weiteren verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell