Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 03.-05.02.2023 ++

Lüneburg (ots)

Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 03.-05.02.2023

Stadt und LK Lüneburg

Am Freitagabend wurde in der Zeit von 19.10 Uhr bis 19.40 Uhr vom Parkplatz Am Bargenturm ein weißer VW Multivan mit den Kennzeichen WL - SW 612 entwendet. Im Kofferraum befanden sich zwei Käfige mit jeweils einem Hund. Der oder die Täter trugen einen der Käfige mit einem Schäferhund in einen Grünbereich und fuhren mit dem Fahrzeug davon. Der zweite Käfig mit einem Riesenschnauzer wurde mitgenommen. Gegen 22.35 Uhr wurde aus Soltau der herrenlose Riesenschnauzer gemeldet, welcher sich im Vorraum einer Bankfiliale befand und von den Tätern dort offensichtlich aus dem Fahrzeug gelassen wurde. Er wurde noch in der Nacht von der Hundehalterin wieder abgeholt.

Ein 19-jähriger Mann aus Ebstorf kam in der Nacht zu Samstag gegen 01.30 Uhr auf die grandiose Idee, sich betrunken und dunkel bekleidet mitten auf die Bockelmannstraße in Höhe des Kinos zum Schlafen abzulegen. Nur durch Glück wurde er in der verregneten Nacht nicht überfahren. Er pustete einen Wert von knapp 1,4 %o und wurde einem Bekannten übergeben, der sich weiter um den uneinsichtigen Mann kümmerte.

Zu einem Fall häuslicher Gewalt kam es Samstagfrüh gegen 04.15 Uhr in der Dahlenburger Landstr. Der stark alkoholisierte Ehemann schlug seine ebenfalls alkoholisierte Frau mit Händen und Fäusten ins Gesicht. Er darf die gemeinsame Wohnung nun für 8 Tage nicht mehr betreten. Er pustete einen Alkoholwert von unglaublichen 5,5 %o!!!!

Nachdem in der letzten Zeit trotz zahlreicher WhatsApp- oder SMS-Versuche angeblicher Töchter, die angeblich ein neues Handy hätten und dringend Geld benötigten, kaum jemand auf die Masche hereingefallen war, hatten die professionellen Betrüger Mitte der Woche wieder Erfolg. Eine 63-jährige Lüneburgerin überwies knapp 2000,-EUR an ein ihr unbekanntes Konto.

Erneut kam es im Stadtgebiet Lüneburg zu mehreren eingeschlagenen Pkw-Scheiben und Diebstählen aus den Fahrzeugen. So wurden geparkte Fahrzeuge in den Straßen Spillbrunnenweg, Eulenweg und am Ziegelkamp beschädigt. Eine aufmerksame Anwohnerin konnte den Täter bei der Tat fotografieren. Die Fotos zeigten einen polizeilich gut bekannten jungen Mann, der wenig später im Rahmen der Fahndung nach ihm in der Innenstadt auf einem Fahrrad angetroffen werden konnte. Es entwickelte sich eine rasante Verfolgung durch die ganze Stadt, bei der der Mann auf seinem Fahrrad wendiger und dadurch im Vorteil war. Zusammen mit agilen Passanten, die helfend eingriffen, gelang es letztlich, ihn zu ergreifen und festzunehmen. Eine Richterin erstellte einen Haftbefehl gegen ihn. Der Mann ist bereits mit zahlreichen gleichen Taten in Erscheinung getreten.

Mit einem Traktor ohne Fahrerlaubnis fuhr ein 60-jähriger Brietlinger am Samstagmittag durch Brietlingen. Da er zudem noch auffallend betrunken war, geriet er mit dem Gefährt von der Fahrbahn und fuhr gegen eine Mauer. Im Anschluss daran verließ er unerlaubt den Unfallort. Die Polizei traf ihn zu Hause an und nahm ihn mit zur Wache. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige eingeleitet.

Nach einem Streit im häuslichen Bereich erhielt die Polizei Lüneburg am Samstagabend Kenntnis von einem 44-jährigen Lüneburger, der alkoholisiert mit einem PKW fahren soll. Der Mann wurde letztlich mit einem Wert von 1,75 %o angetroffen. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

In der Nacht zu Sonntag traten zwei Lüneburger (22 und 24 J.) Am Sande die Glastür einer dortigen Bankfiliale komplett aus den Angeln. Anschließend wurde dann die Eingangstür einer Anwaltskanzlei ebenfalls eingetreten. Den eintreffenden Polizeibeamten traten die beiden deutlich alkoholisierten Männer extrem aggressiv gegenüber. Sie verweigerten die Angabe ihrer Personalien, sodass sie nach Ausweisen durchsucht werden sollten. Hierbei leisteten sie massiven Widerstand und wurden letztlich zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Personalienfeststellung zur Wache verbracht. Da sie sich auch dort nicht beruhigten, wurden sie für den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle untergebracht und morgens nach Hause entlassen.

Polizeikommissariat Uelzen:

Verkehrsunfall

Am Freitag, um 17:45 Uhr, kam es in Bienenbüttel, Bahnhofstraße, zu einem Verkehrsunfall am dortigen Kreisverkehr. Ein 60-jähriger PKW-Fahrer übersah bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr einen 59-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenprall und der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Verkehrsunfall

Ebenfalls am Freitag, um 18:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 4 im Bereich Jelmstorf zu einem Zusammenprall zwischen dem PKW eines 72-jährigen und einem LKW eines 44-jährigen. Nach ersten Erkenntnissen könnte der 72-jährige aufgrund eines medizinischen Notfalls auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit dem LKW kollidiert sein. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag, zwischen 14:15 Uhr und 15:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Norma-Marktes in Suhlendorf zu einer Beschädigung eines geparkten PKW, Opel Tigra. Der Unfallverursacher hat vermutlich beim Ein- oder Aussteigen mit der Tür den geparkten PKW beschädigt und sich anschließend entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise haben.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, um 17:45 Uhr, kam es auch in Suderburg, Am Kindergarten, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer oder einer Radfahrerin. Beim Abbiegen auf den Parkplatz des Kindergartens übersah ein 44-jähriger den Radfahrer oder die Radfahrerin, der/die auf dem Gehweg in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenprall. Der Radfahrer/die Radfahrerin fuhr anschließend weiter. Am PKW entstand Sachschaden von 150 Euro. Die Polizei ermittelt gegen den Radfahrer/die Radfahrerin wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Diebstahl

Am Freitag, zwischen 18:15 Uhr und 19:05 Uhr kam es zum Diebstahl einer Geldbörse aus einem Umkleideraum der Sporthalle der Apollonia Oberschule, Schillerstraße, in Uelzen. Die Geldbörse wurde aus einer Jacke entwendet, die im Umkleideraum hing. Zeugenhinweise bitte an die Polizei.

Körperverletzung

Samstag, gegen 00:28 Uhr, kam es vor einer Kneipe am Schnellenmarkt in Uelzen zu einer Körperverletzung. Ein 23-jähriger und ein 30-jähriger geraten wegen eines Hausverbotes aneinander und "tauschen" Schläge aus.

Da der 23-jährige zuvor bereits gegen das Hausverbot in einer Kneipe in der Gudesstraße verstoßen hatte und jetzt auch noch die eingesetzten Polizeibeamten beleidigt, landet er schlussendlich in der Gewahrsamszelle.

Gefährliche Körperverletzung

Samstagfrüh, um 01:01 Uhr, kam es in der Gudesstraße in Uelzen zu einer gefährlichen Körperverletzung durch Pfefferspray. Im Rahmen einer Auseinandersetzung wurde einem 59-jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Dieser hatte kurz zuvor am Schnellenmarkt einen 19-jährigen mit einem Messer und Worten bedroht. Strafverfahren wurden eingeleitet und der 59-jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am Samstag, gegen 09:49 Uhr, kam es in Bad Bevensen , Medinger Straße, zu einem Verkehrsunfall bei der eine 95-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Ein 65-jähriger PKW-Fahrer wurde durch die tiefstehende Sonne geblendet und übersah die Fußgängerin mit einem Rollator auf dem Fußgängerüberweg, weil er seine Sonnenblende umklappte. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Körperverletzung

Am Samstagabend, um 22:13 Uhr, schlägt ein 19-jähriger einem 18-jährigen in Uelzen, Birkenallee, nach einer verbalen Auseinandersetzung zunächst ins Gesicht und tritt ihm dann in die Kniekehle. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsunfall unter Alkohol

Am Sonntag, gegen 00:30 Uhr, kam es in Uelzen, Gr. Liederner Straße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 55-jährige PKW-Fahrerin prallte, vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung, beim Linksabbiegen gegen einen Baumschutzpfeiler. Sie entfernt sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. An ihrer Wohnanschrift fährt sie gegen einen geparkten PKW und eine Papiertonne. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren und den Führerschein ist sie auch los.

Verkehrsunfall

Am Sonntag, um 09:13 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 zwischen Bienenbüttel und Jelmstorf mitgeteilt. Ein 47-jähriger war mit seinem PKW und beladenen Anhänger in Richtung Uelzen unterwegs, als der Anhänger sich aufschaukelte und das Gespann ins Schleudern kam und verunfallte. Der Anhänger verkeilte sich mit dem PKW. Die B4 musste für die Bergung halbseitig gesperrt werden. Am PKW und Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Der Fahrer und seine 46-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Polizeikommissariat Lüchow:

Einbruch in Produktionsstätte

Ereignisdatum: Do., 26.01.2023 10:30 - Sa., 04.02.2023 12:00 Ereignisort: 29499 Zernien, Gülden Kurzsachverhalt: Unbekannter Täter öffnete gewaltsam eine Tür zu den Räumlichkeiten einer Produktionsstätte und entwendete Stromkabel. Des Weiteren wurde die Verglasung einer Tür zerschlagen und eine Außentür beschädigt. Es entstand Schaden von geschätzt über 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg entgegen.

Fahren unter Einfluss von Alkohol und Drogen Ereignisdatum: Sa., 04.02.2023 20:40 Ereignisort: 29451 Dannenberg, Develangring Kurzsachverhalt: Ein 29-jähriger wurde mit seinem Pkw durch eine Polizeistreife im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille und ein Drogentest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Verkehrsunfall mit vier Beteiligten

Ereignisdatum: Sa., 04.02.2023 10:35 Ereignisort: 29439 Lüchow, Saaße Kurzsachverhalt: Der Führer eines Pkw BMW beabsichtigte in Saaße nach links abzubiegen und verlangsamte deshalb sein Fahrzeug. Die nachfolgende Hyundai-Fahrerin bremste daraufhin ab. Eine 19-jährige, die mit ihrem Pkw VW als Dritte folgte, registrierte dieses zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Hyundai auf. Ein weiterer, als Vierter folgender Fahrzeugführer (53 Jahre), übersah die vor ihm bremsenden Pkw und fuhr auf den dritten Pkw auf. An drei Pkw entstand Sachschaden von insgesamt ca. 7.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell