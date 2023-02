Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kupferdiebstähle im "großen Stil" ++ zwei Pkws in Tiefgarage aufgebrochen - keine Beute ++ unter Drogeneinfluss bei Geschwindigkeitskontrolle ++ Hausfriedensbruch und Beleidigung

Lüneburg (ots)

Presse - 02.02.2023 ++

Lüneburg

Lüneburger - Kupferdiebstähle im "großen Stil"

Kupfermaterial mit einem Gewicht von 1,5 Tonnen konnten mehrere Unbekannte in den Nachtstunden zum 01.02.23 von einem Verwerter/Betrieb In der Marsch abtransportieren. Die Täter hatten sich gegen 01:15 Uhr über ein Nachbargrundstück Zugang zu dem Betriebsgelände verschafft und transportierten das Kupfermaterial mit einem Fahrzeug weg. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Bereits in der Nacht zum 29.01.23 hatten Unbekannte auch auf einem Baustellengrundstück in der Zeppelinstraße zugeschlagen und zielgerichtet mehrere Rollen mit Kupferkabel abtransportiert. Auch hier entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Die Geldbörse einer 63-Jährigen stahl ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 01.02.23 in einem Geschäft in der Große Bäckerstraße. Der Täter konnte sich die Börse aus der am Körper getragenen Handtasche der Frau greifen und damit verschwinden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - zwei Pkws in Tiefgarage aufgebrochen - keine Beute

Zwei in einer Tiefgarage in der Uelzener Straße abgestellte Pkw der Marken Hyundai und Skoda brach ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 01.02.23 zwischen 14:00 und 16:15 Uhr auf. Dabei wurde jeweils eine Seitenscheibe zerstört. Beute konnte der Täter nicht machen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg, OT. Ochtmissen - unter Drogeneinfluss bei Geschwindigkeitskontrolle

Einen 36 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Polo stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 01.02.23 im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle im Ochtmisser Kirchsteig. Bei der Kontrolle des VW-Fahrers gegen 09:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain verlief positiv. Der Konsum wurde bestritten. Parallel ahndeten die Beamten bei der Geschwindigkeitskontrolle noch insgesamt drei Verstöße.

Bleckede - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 43 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi kontrollierte die Polizei in den Nachtstunden zum 02.02.23 in Bleckede. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 00:45 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC und Amphetamin verlief positiv.

Lüneburg - Cannabis und Kokain bei jungen Männern sichergestellt

Gleich bei mehreren jungen Männern stellte die Polizei bei Kontrollen in den Nachmittags- und Abendstunden des 01.02.23 Cannabis sicher. Gegen 17:00 Uhr versuchte ein 22-Jährige noch schnell einen Klemmleistenbeutel mit Cannabis vor seiner Kontrolle Bei der St.-Johanniskirche wegzuwerfen.

Wenig später ertappten Beamte an gleicher Stelle auch einen 27-Jährige mit Cannabis. ... und gegen 22:30 Uhr stellte die Polizei im Rahmen eines Einsatzes Beim Benedikt eine sog. Träne mit Kokain fest und sicher. Entsprechende Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Adendorf - Zusammenstoß im Kreisverkehr - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Zu einer Kollision eines Pkw mit einer Pedelec-Fahrerin kam es in den Mittagsstunden des 01.02.23 im Kreisverkehr Kirchweg/Grüner Weg. Eine 51 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Fiat hatte gegen 13:45 Uhr eine 32-Jährigen mit ihrem Pedelec touchiert, so dass diese stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Vorfahrt missachtet - leicht verletzt

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Abendstunden des 01.02.23 im Einmündungsbereich Bohldamm - Alewinstraße. Ein 25 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi hatte gegen 19:10 Uhr einer 56 Jahre alten Fahrerin eines Pkw VW die Vorfahrt genommen. Der Pkw VW wurde durch die Kollision nach links gegen eine Wohnhausecke geschleudert, so dass ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Die 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Uelzen - Scheibe von Restaurant eingeschlagen

Eine Fensterscheibe eines Restaurants in der Mühlenstraße schlugen Unbekannte in der Nacht zum 02.02.23 ein. Zu einem Einbruch kam es nicht; jedoch entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Hausfriedensbruch und Beleidigung - Polizei nimmt 59-Jährigen in Gewahrsam

Trotz Hausverbots hielt sich ein 59 Jahre alter bereits polizeibekannter Uelzener in den Morgenstunden des 02.02.23 gegen 06:15 Uhr in einer Bäckerei in der Gudestraße auf. Als Mitarbeiterinnen den uneinsichtigen Mann baten die Räume zu verlassen, wurde dieser pampig und beleidigte die Mitarbeiterinnen und dann die eintreffenden Polizeibeamten. Wenig später gegen 07:30 Uhr betrat der Uelzener das Gelände der Oberschule in der Schillerstraße, schreit lauthals herum und begab sich in einen Klassenraum einer Schulklasse. Da der Mann äußerst uneinsichtig war, wurde er zu Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizei leitete Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Beleidigung ein.

