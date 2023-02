Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw-Komplettentwendung - Täter stehlen Pkw Jeep aus Carport - Polizei fahndet ++ berauscht "gesprayt" - Polizei ermittelt gegen 31-Jährigen ++ vier Verletzte nach Auffahrunfall ++

Lüneburg (ots)

Presse - 01.02.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Pkw aufgebrochen - Korb mit Kaffeebecher und Geldbörse weg

Einen Kaffeebecher, eine Geldbörse sowie zwei Mobiltelefone erbeutete ein Pkw-Aufbrecher in den Mittagsstunden des 31.01.23 aus einem auf einem Parkplatz eines Hotels Munstermannskamp abgestellten Pkw Dacia. Der Täter hatte zwischen 13:00 und 14:14 Uhr die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen und sich die griffbereiten Sachen genommen. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - berauscht "gesprayt" - Polizei ermittelt gegen 31-Jährigen

Einen berauschten Sprayer konnte ein Passant in den Nachmittagsstunden des 31.01.23 vor dem Finanzamt Am Alten Eisenwerk auf frischer Tat ertappen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 31 Jahre alte Lüneburger hatte gegen 16:00 Uhr ein Tag in einer Größe von 140x100m gesprayt. Der Mann stand nach dem Konsum von psychoaktiven Pilzen in einem berauschten Zustand: Durch Sprayen wolle er Stress abbauen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und nahm Rücksprache mit der Psychiatrischen Klinik. Der Lüneburger wurde in seine Wohneinrichtung gebracht.

Reppenstedt - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 20 Jahre alten Fahrer eines Pkw Dacia stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 31.01.23 in der Lüneburger Landstraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten gegen 23:40 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Der junge Mann räumte den regelmäßigen Konsum ein.

Barendorf - vier Verletzte nach Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit vier leichtverletzten Personen kam es in den Nachmittagsstunden des 31.01.23 auf der Bundesstraße 216 zwischen Barendorf und Lüneburg. Ein 27 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf war gegen 16:45 Uhr auf einen vor ihr abbremsenden Pkw Suzuki Swift eines 24-Jährigen aufgefahren, wodurch dieser auf einen bereits davorstehenden Pkw VW geschoben wurde. Der 44 Jahre alte Fahrer des "stehenden" VW, beide anderen Fahrer*innen sowie eine vier Jahre alte Mitfahrerin im verursachenden Pkw VW Golf erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Es kam in der Folge auch zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 216 aufgrund des Rettungswageneinsatzes sowie der Unfallaufnahme.

Lüchow-Dannenberg

Keine Meldungen

Uelzen

Hanstedt I - Pkw-Komplettentwendung - Täter stehlen Pkw Jeep aus Carport - Polizei fahndet

Einen weißen Pkw Jeep mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen UE-P 545 stahlen Unbekannte in der Nacht zum 01.02.23 von einem Grundstück Johannesberg in Hanstedt I. Das Fahrzeug befand sich im Carport des Grundstücks. Die Polizei hat das Fahrzeug im Wert von mehreren zehntausend Euro zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Kollision zwischen Fahrradfahrerin - Radler fährt weiter

Zu einer Kollision zweier Radfahrer kam es in den Nachmittagsstunden des 25.01.23 in der Straße Am Neuen Felde. Einem 17 Jahren alten Radfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Spottweg unterwegs war, war gegen 15:50 Uhr auf dem Radweg in einer Rechtskurve ein anderer Radler entgegengekommen, der auf der falschen Seite fuhr. Durch die Kollision erlitt der 17-Jährige Gesichtsverletzungen. Der "Geisterradler", der mit einem silbernen Damenrad unterwegs war und mit 40 bis 50 Jahre, dunkel gekleidet und schwarzer Mütze beschrieben wurde, fuhr weiter. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - erst Fahrt mit Mietwagen nicht zahlen können ... dann Polizeibeamte bedroht und beleidigt

Von Uelzen nach Bad Bevensen und wieder Retour ließ sich ein 59 Jahre alter Uelzener in den Morgenstunden des 31.01.23 mit einem Mietwagen fahren. Der Mann machte eine Anzahlung, konnte jedoch am Ende die gesamte Fahrt nicht bezahlen und haute ab. Da der Mann bereits mehrfach in Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war, konnte er ermittelt werden. In den späten Nachmittagsstunden wurde der Uelzener erneut auffällig, beleidigte und bedrohte gegen 17:15 Uhr mehrere Polizeibeamte im Bereich eines Einkaufsmarktes in der St.-Viti-Straße. Parallel hatte der 59-Jährige einen Grinder mit Cannabisanhaftungen bei sich. Auch hier wurden Strafverfahren eingeleitet.

Rosche - mit Baum kollidiert - zwei Verletzte

Aus bisher ungeklärter Ursache verunfallte ein 31 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Zafira in den Nachtstunden zum 01.02.23 auf der Bundesstraße 493 zwischen Rosche und Rätzlingen. Der Pkw war gegen 02:15 Uhr nach links von der Straße abgekommen und kollidierte mit einem Baum. Der 31-Jähriger erlitt schwere, ein 38 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 9.000 Euro.

Uelzen - Starkstromkabel von Baustelle gestohlen

Zwei Starkstromkabel durchtrennten und stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 31. auf den 01.02.23 auf einer Baustelle im Störtenbütteler Weg. Es entstand ein Schaden von mehr als 3.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell