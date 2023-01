Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "EG Auto-Poser kontrolliert": heute einen tiefergelegten Pkw ++ Vandalismus auf Sportplatz ++ beim Wenden Pkw übersehen - Kollision ++ Zigarettenautomaten aufgebrochen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 31.01.2023 ++

Lüneburg

Neetze - Baumaterial von Baustelle gestohlen - 3.400 Euro Sachschaden

Baumaterialien u.a. Schornsteinbauteile, Schweißbahnen und Zubehör transportierten Unbekannte im Zeitraum vom 29. auf den 30.01.23 von einer Baustelle im Neubaugebiet in Neetze. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - "geschlagen"

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 23 Jahre alten Lüneburger. Der junge Mann hatte in den Abendstunden des 30.01.23 gegen 20:00 Uhr in der Altenbrückertorstraße einen ihm bekannten 27-Jährigen abgepasst und diesen vermutlich mit einem Schlagstock mehrfach geschlagen. Der 27-Jährige setzte sich zur Wehr. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Bleckede - Pkw aufgebrochen

Einen in einem Waldgebiet bei Bleckede abgestellten Pkw Audi brachen Unbekannte in den Mittagsstunden des 30.01.23 auf. Die Täter schlugen zwischen 11:00 und 12:00 Uhr eine Seitenscheib ein und erbeuteten eine Geldbörse. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Reppenstedt/Lüneburg - Autos aufgebrochen

Insgesamt zwei in der Soltauer Straße in einer Tiefgarage abgestellte Fahrzeuge sowie einen auf einem Parkplatz beim Sportpark in Reppenstedt abgestellten Pkw Daimler Sprinter brachen Unbekannte in den Morgenstunden des 30.01.23 auf. Die Täter hatten jeweils eine Scheibe eingeschlagen und Rucksäcke teilweise auf dem Kofferraum erbeuteten können. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Bleckede - Vandalismus auf Sportplatz

Mit brachialer Gewalt beschädigten Vandalen im Zeitraum vom 29. auf den 30.01.23 ein Kassenhäuschen, eine Aushangtafel sowie eine Lampe auf der Sportanlage des VFL Bleckede in der H.-E.-W.-Straße. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Scharnebeck/Lüneburg - Leichnam von vermisstem Senior aus Inselsee geborgen - keine Hinweise auf strafrechtlichen Hintergrund

Den Leichnam des 68 Jahre alten vermisstem Manns aus der Region bargen Einsatzkräfte und Taucher in den Morgenstunden des 31.01.23 im Scharnebecker Inselsees. Der Mann hatte in den frühen Morgenstunden des 29.01.23 das gemeinsame Wohnhaus der Familie mit einem Pkw Audi verlassen. Das Fahrzeug wurde in den Nachmittagsstunden des 30.01. im Bereich des Inselsees feststellt, so dass die Polizei weitere Suchmaßnahmen auch mit einem Mail-Trailer-Hund eingeleitet. Diese Suche wurde jedoch in den Abendstunden aufgrund der Dunkelheit abgebrochen. Hinweise auf einen strafrechtlichen Hintergrund/Gewaltverbrechen gibt es nicht.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Gelegenheit genutzt - Handtasche von Einkaufswagen gestohlen

Die Handtasche einer 69-Jährigen erbeutete ein Unbekannter bei günstiger Gelegenheit in den Morgenstunden des 30.01.23 im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Seerauer Straße. Der Täter konnte sich die am Einkaufswagen hängende Tasche gegen 10:45 Uhr greifen und damit unbemerkt verschwinden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Die Polizei mahnt:

"Tragen Sie Ihre Wertsache auch beim Einkauf direkt am Körper (... am Besten in verschlossenen Innentaschen)!"

Schnega - beim Rangieren Grundstücksmauer touchiert - 4.000 Euro Sachschaden

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in der Lange Straße. Vermutlich im Zeitraum vom 26. auf den 27.01.23 hatte der Fahrer eines größeren Fahrzeugs beim Rangieren eine dortige Grundstücksmauer touchiert und einen Sachschaden von gut 4.000 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - "EG Auto-Poser kontrolliert": heute einen tiefergelegten Pkw - überladen

Einen "tiefergelegten" Pkw Skoda Praktik eines 32 Jahre alten Handwerkers aus Berlin kontrollierten Beamte, die auch in der EG Auto-Poser der hiesigen Polizei Schwerpunktkontrolle durchführen, in den Nachmittagsstunden des 30.01.23 gegen 16:45 Uhr in der Göhrdestraße in Bad Bevensen. Das nicht mehr zugelassene Fahrzeug war den Beamten im Rahmen der Streife durch seine unfreiwillige "Tieferlegung" aufgefallen. Der Pkw war aufgrund einer Zuladung von gut 720 kg Estrich (-säcke) mit gut 800 kg Zuladung komplett überladen, so dass neben dem Pflichtversicherungsverstoß noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Überschreiten des zulässigen Gesamtgewichts fällig wurde. Parallel musste der Handwerker vor der Weiterfahrt erstmal "Ballast abwerfen".

++ Bild der tiefergelegten Fahrzeugs unter www.polizeipresse.de ++

Uelzen - beim Wenden Pkw übersehen - Kollision - 11.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 30.01.23 in der Celler Straße. Ein 95 (!) Jahre alte Fahrer eines Pkw Opel hatte gegen 12:30 Uhr beim Wenden seines Fahrzeugs in der Grundstückseinfahrt eines Gartenhandels einen Pkw VW eines 73-Jährigen übersehen, so dass es zur Kollision kam. Der Senior erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro.

Rätzlingen - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Zwei in der Riestedter Straße sowie der Hauptstraße montierte Zigarettenautomaten brachen Unbekannte bereits im Zeitraum vom 13. bis 16.01.23 auf und erbeuteten Bargeld sowie Tabakwaren. Die Betreiberfirma hatte dieses nachträglich zur Anzeige gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel, OT. Wulfstorf - Sachbeschädigung an Arbeitsmaschine

Eine Manitou - Arbeitsmaschine - beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 25. bis 30.01.23 auf einer Baustelle an der Kreisstraße 42. Die Täter drehten die Ventile aus den Reifen, schraubten einen Tankdeckel ab und machten sich an einem Bauwagen zu schaffen. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Wrestedt, OT. Wieren - Kupferdachrinnen und Fallrohre demontiert

Gut 35 Meter Kupferdachrinnen sowie sieben Fallrohre demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 30. auf den 31.01.23 vom Gebäude des Kindergartens im Bollenser Weg. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

