POL-LG: ++ "Überholmanöver mit illegalem Blaulichteinsatz" - Polizei ermittelt gegen Pkw-Fahrer++ dunkel gekleideten Fußgänger nicht gesehen ++ mit silbernen Pkw Audi A3 das Haus verlassen ++ ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Presse - 30.01.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Abfallcontainer brennt

Zu Brand in einem Abfallcontainer aus Metall kam es in den Abendstunden des 29.01.23 im Oedemer Weg. Gegen 19:15 Uhr war Papiermüll vermutlich durch Unbekannte entzündet wurden. Größerer Sachschaden entstand nicht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Einbruch in Tierarztpraxis

In eine Tierarztpraxis im Wiesenweg brachen Unbekannte in den späten Abendstunden des 29.01.23 ein. Die Täter schlugen gegen 21:50 Uhr eine Fensterscheibe ein, gelangten ins Gebäude und griffen im Tresenbereich drei Spardosen. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Embsen - Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in der Ringstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 29.01.23 ein. Die Täter gelangten ins Gebäude, durchsuchten die Räumlichkeiten sowie mehrere Behältnisse. Sie erbeuteten Bargeld und verschwanden wieder. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Container aufgebrochen

Einen im Schnellenberger Weg aufgestellten Bürocontainer brachen Unbekannte im Zeitraum vom 29. auf den 30.01.23 auf. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, gelangten in den Container und erbeuteten ein Laptop sowie eine Kamera. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Kurzschluss führt zu Feuer in Zwischenwand

Aufgrund eines Kurzschlusses/technischen Defekts in einer Blindsteckdose kam es zu einem Brand/Rauchentwicklung in einem Wohnhaus im Mühlenweg in den Morgenstunden des 30.01.23. Die Feuerwehr war gegen 07:00 Uhr im Löscheinsatz und löschte Glutnester in einer Zwischenwand. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - nach Streitigkeiten/Häusliche Gewalt - Waffen in Wohnung sichergestellt

Zu einer Streitigkeit/Häuslichen Gewalt wurde die Polizei in den Morgenstunden des 30.01.23 in den Stadtteil Kaltenmoor alarmiert. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten gegen 08:00 Uhr in der Wohnung eines 41-Jährigen dabei auch zwei Schreckschussrevolver sowie drei Federdruckwaffen fest, die sichergestellt werden.

Rullstorf/Lüneburg - mit silbernen Pkw Audi A3 das Haus verlassen - Polizei sucht nach 68-Jährigen

Nach einem 68 Jahre alten Mann aus dem Bereich Rullstorf/Scharnebeck sucht aktuell die Polizei als Vermissten. Der Mann hatte in den frühen Morgenstunden des 29.01.23 das gemeinsame Wohnhaus der Familie mit einem silbernen Pkw Audi A3, LG- DH xx verlassen und ist seitdem verschwunden. Wer Hinweise zum Verbleib des silbernen Pkw Audi machen kann, sollte sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, in Verbindung setzen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow, OT. Loge - dunkel gekleideten Fußgänger nicht gesehen - mit Außenspiegel den Arm touchiert

Leichte Verletzungen erlitt ein 22 Jahre alter dunkel gekleideter Fußgänger in den frühen Abendstunden des 29.01.23 an der Bundesstraße 248. Ein 37 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW hatte den Mann gegen 18:30 Uhr auf der Fahrt von Woltersdorf nach Lüchow zu spät wahrgenommen und mit seinem rechten Außenspiegel den linken Arm des Mannes touchiert. Der 22-Jährige erlitt eine Prellung und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Uelzen

Uelzen/Melbeck - "Überholmanöver mit illegalem Blaulichteinsatz" - Polizei ermittelt gegen Pkw-Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch grob verkehrswidriges und rücksichtlosem Verhalten beim Überholen ermittelt die Polizei gegen einen 22 Jahre alten Fahrer eines Pkw Seat aus Hamburg. Der junge Mann hatte gegen 19:00 Uhr auf der Bundesstraße 4 im Bereich des Uhlenrings unter Missachtung der durchgezogenen Mittellinie en gefährliches Überholmanöver vollzogen und dabei auch ein auf dem Armaturenbrett installiertes Blaulicht illegal eingesetzt. Die alarmierte Polizei konnte den 22-Jährigen im Rahmen der Fahndung auf der Bundesstraße bei Melbeck anhalten und kontrollieren. Das Blaulicht stellten die Beamten vor Ort sicher. Der junge Mann räumte den Einsatz des Baulichts ein, will jedoch nicht gefährdend überholt haben.

Ebstorf - Einbruch in Einfamilienhaus

Bereits im Zeitraum vom 21. bis 29.01.23 brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus Am Bobenwald ein. Die Täter warfen mit einem Stein die Scheibe einer Terrassentür ein, gelangten ins Gebäude und durchsuchten dieses. Ob etwas gestohlen wurde steht aktuell nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Gerdau - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 41 Jahre alten Fahrer eines Pkw Volvo stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 29.01.23 im Bereich Gerdau. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Der Mann räumte den Konsum am Vorabend ein.

