POL-LG: ++ Haftbefehl gegen 27-Jährige - "seit geraumer Zeit ihr Unwesen getrieben" - Sachbeschädigungen, Farbschmierereien und Belästigungen ++

Fast täglich "terrorisierte" eine 27 Jahre alte Lüneburgerin in den letzten Wochen und Monaten das Umfeld eines Stadtteiltreffs in der Lossiusstraße sowie auch weitere Personen. Nach einer Vielzahl von Sachbeschädigungen, Schmierereien u.a. von Türen und Hausfassaden, Hinterlassen von Müll, Körperverletzungen sowie Beleidigungen und Bedrohungen kam es auch in den Abendstunden des 25.01.23 bzw. den Morgenstunden des 26.01.23 zu weiteren Vorfällen. Am Abend hatte die psychisch kranke Lüneburgerin mehrfach Kieselstein gegen die Fenster des Stadtteiltreffs geworfen und war geflüchtet. Am Morgen des 26.01. gegen 07:00 Uhr beschmierte die 27-Jährige mit weißer Farbe erneut die Eingangstür des Treffs in der Lossiusstraße. Danach verschwand sie (siehe auch Pressemitteilung v. 26.01.23). Da die 27-Jährige auch einer anberaumten Gerichtsverhandlung in dieser Woche fernblieb, erliess das Amtsgericht Lüneburg Haftbefehl gegen die Lüneburgerin, den die Polizei am heutigen Tage umsetzte. Sie befindet sich in Untersuchungshaft.

