POL-LG: ++ ehemaliges Stallgebäude brennt - Dachstuhl brennt nieder - 40.000 Euro Sachschaden - Feuerwehren im Löscheinsatz - Polizei ermittelt ++

Landkreis Uelzen

Oetzen - ehemaliges Stallgebäude brennt - Dachstuhl brennt nieder - 40.000 Euro Sachschaden - Feuerwehren im Löscheinsatz - Polizei ermittelt

Zu einem Brand eines ehemaligen Stallgebäudes, aktuell Schuppen mit Spitzdach, kam es in den Nachtstunden zum 26.01.23 im rückwärtigen Bereich eines Grundstücks in der Bahnhofstraße in Oetzen. Aus bis dato ungeklärter Ursache war gegen 01:30 Uhr das Gebäude in Brand geraten, so dass Flammen aus dem Dach schlugen. Mehrere Feuerwehren waren im Löscheinsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden wird aktuell mit gut 40.000 Euro beziffert, da der Dachstuhl sowie zwei von drei Räumlichkeiten zerstört wurden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

