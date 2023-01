POL-LG: "Für Frauen!" - Vorträge bei der Polizei "Gegen Gewalt an Frauen" in Lüneburg -> "drei weitere Termine im Februar" - Voranmeldung unbedingt erforderlich!

Lüneburg (ots) - Lüneburg Lüneburg - Wohnungseinbruch Zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Bardowicker Straße kam es am Freitag im Verlauf des Nachmittages. Die Täter scheiterten jedoch an der Wohnungstür. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen. ...

mehr