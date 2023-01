Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 20.-22.01.2023 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Wohnungseinbruch

Zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Bardowicker Straße kam es am Freitag im Verlauf des Nachmittages. Die Täter scheiterten jedoch an der Wohnungstür. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

Zu einer Häuslichen Gewalt wurde die Polizei in den Abendstunden des 20.01.23 gerufen. Ein 32-Jähriger war gegen 19:00 Uhr gegenüber seiner Lebenspartnerin im Rahmen eines Streites in der gemeinsamen Wohnung gewalttätig. Ein Atemalkoholtest bei dem 32-Jährigen ergab mehr als 1,5 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und verwiesen den Mann für sieben Tage aus der Wohnung.

Lüneburg - Pkw aufgebrochen

Einen auf einem Parkplatz im Pfarrer-Kneipp-Weg abgestellten Pkw Kia brachen Unbekannte am 21.01.23 zwischen 10:45 und 11:15 Uhr auf. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und erbeuteten eine Tasche und eine Geldbörse. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kneipengänger mit Schwert

Am frühen Sonntagmorgen wollten ein 34-jähriger und ein 39-jähriger Lüneburger eine Gaststätte "Am Stintmarkt" unter anderem mit Schwert und Schere betreten. Der Sicherheitsdienst zog die Polizei hinzu. Bei Überprüfung stellte sich das Schwert als Kunststoffnachbildung eines Samurai-Schwertes heraus. Die Gegenstände wurden abgenommen und die Gäste erhielten Hausverbot.

Dahlenburg - Brand in Kinderzimmer

Zu einem Brand in einem Haus in der Dannenberger Landstraße kam es am Morgen des 22.01.2023. Aus zunächst ungeklärter Ursache brannte es im Bereich eines Kinderzimmers. Durch die alarmierte Feuerwehr und das Handeln der Bewohner wurde der Brand rechtzeitig gelöscht, sodass ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden konnte. Die im Wohnhaus befindlichen Bewohner konnten dies rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Lüchow-Dannenberg

Gefährliche Körperverletzung in 29462 Wustrow

Am Sonntag, d. 22.01.2023, gegen 04:30 Uhr, kam es in 29462 Wustrow zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Im Rahmen von vorangegangenen Streitigkeiten eskalierte die Auseinandersetzung darin, dass der 26-jährige Beschuldigte das 22-jährige Opfer mit einem Messer an der Hand verletzte. Das Opfer wurde im weiteren Verlauf zur medizinischen Versorgung dem Krankenhaus in Dannenberg zugeführt. Der 26-jährige Beschuldigte stand während der Tatausführung unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Verkehrsunfall unter dem Einfluss alkoholischer Getränke in 29465 Schnega

Am Sonntag, d. 22.01.2023, gegen 05:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Boneser Straße in 29465 Schnega. Hierbei überschlug sich der 27-jährige Fahrer eines Skoda´s mit seinem Pkw, beschädigte hierbei eine Straßenlaterne und kam letztlich an einem Straßenbaum zum Stehen. Etwaige Verletzungen trug der alleinige Unfallbeteiligte nicht davon. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten einen Atemalkoholwert von 2,11 Promille bei dem Kraftfahrzeugführer fest. Demzufolge erfolgte die Durchführung einer Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheines des Kraftfahrzeugführers.

Komplettentwendung Quad in 29499 Zernien

Im Tatzeitraum von Donnerstag, d. 19.01.2023, gegen 18:00 Uhr bis Freitag, d. 20.01.2023, ca. 12:30 Uhr, wurde in der Gemeinde 29499 Zernien ein Quad nebst Ladestation von einem Grundstück, durch bislang unbekannte Täter, entwendet. Das Quad ist neuwertig, rot/ anthrazit und hat ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Lüchow-Dannenberg. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, unter der Telefonnummer: 05861/985760, Lüchow: 05841/122215 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Diebstahl von Zaunelementen in 29439 Lüchow

Am Samstag, d. 21.01.2023, gegen 02:15 Uhr, konnte eine Funkstreifenwagenbesatzung im Schulviertel in 29439 Lüchow einen männlichen Radfahrer feststellen, welcher zu diesem Zeitpunkt einen Fahrradanhänger mit zwei, darauf befindlichen Zaunelementen, mitführte. Im Rahmen der anvisierten Kontrolle des Radfahrers flüchtete dieser und ließ den Fahrradanhänger sowie die Zaunelemente zurück. Bei der näheren Verifizierung des Sachverhaltes konnte festgestellt werden, dass die Zaunelemente aus einem Diebstahl stammen müssten. Eine sofortige Fahndung nach dem männlichen Täter sowie dem möglichen Tatort verlief bis zur Berichterstattung negativ. Bei den Zaunelementen handelt es sich um grüne Doppelstabmatten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, unter der Telefonnummer: 05841/122215 entgegen.

Uelzen

Wer schlägt muss gehen

Am Freitagabend kam es in Uelzen innerhalb einer Familie zu einer Häuslichen Gewalt, bei der der 37-jährige alkoholisierte Vater (2,43 Promille) seinem 18-jährigen Sohn mit der Faust in die Rippen schlug. Die Folge: Der Vater wurde dem Gewahrsam zugeführt und erhielt für die Dauer von 10 Tagen einen Platzverweis für die Wohnung.

Häusliche Gewalt

Auch in Rosche kam es Freitagnacht innerhalb einer Familie zu einer Häuslichen Gewalt. Hierbei beleidigte der 54-jährige Sohn zunächst seine 79-jährige Mutter und schlug dieser ins Gesicht.

Ladendieb versucht zu flüchten

Am Freitagabend kam es in Uelzen, bei der Parfümerie Douglas zu einem Diebstahl von Parfüm im Gesamtwert von 627 EUR. Der 29-jährige Ladendieb versuchte zunächst zu flüchten, wurde jedoch von den Beamten gestellt und festgenommen.

Polizeikontrolle

Am Freitagnachmittag fand eine Kontrolle in der Mauerstraße in Uelzen statt. Von insgesamt 15 kontrollierten Pkw-Fahrern waren 6 nicht angeschnallt, 2 nutzten ihr Mobiltelefon und bei einer Person konnte Kokain aufgefunden werden.

Brand in einer Garage

Am Freitagabend befeuerte eine 57-jährige Frau in Uelzen in ihrer Garage einen Holzofen. Hierbei geriet ein Elektrogerät in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Frau blieb unverletzt.

Versuchter Einbruch in eine Werkstatt

In der Zeit von Donnerstag 18 Uhr und Freitag 11.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Industriestraße, in Bad Bodenteich in eine Werkstatt zu gelangen. In der angrenzenden Halle befinden sich hochwertige Pkw.

Körperverletzung

In der Nacht zu Samstag kam es zu einer Körperverletzung in Uelzen, in der Straße Schnellenmarkt. Hierbei schlug der unbekannte Täter einem 22-Jährigen Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

Gefährliche Körperverletzung

Am 21.01.23, um 04.40 Uhr, kommt es in Uelzen, in der Gudesstraße, zwischen einem 27-Jährigen Mann und mehreren unbekannten Tätern zu Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf fällt das Opfer zu Boden. Die unbekannten Täter treten dem Opfer mehrfach gegen den Kopf und den Oberkörper.

Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag werden in der Esterholzer Straße in Uelzen durch unbekannte Täter 3 Kellerräume aufgebrochen.

Pkw-Reifen zerstochen

Am 21.01.23, um 23.30 Uhr kommt es in der SB Autowaschanlage in der Eschemannstraße in Uelzen zu einer Sachbeschädigung. Durch einen Zeugen wird beobachtet, wie der Reifen eines geparkten Pkw, Seat Ibiza, durch einen unbekannten Täter zerstochen wird und dieser im Anschluss flüchtet.

Häusliche Gewalt - Raub, Körperverletzung

Am Samstag, um 11 Uhr, kam es in Weste, in der Straße Oetzendorf zu einem Raub. Die 23-jährige Täterin forderte ihren 59-jährigen Vater auf, ihr einen PC zu geben. Als dieser ihr den PC nicht aushändigt, schlägt und würgt die Beschuldigte ihren Vater und schlägt ihre 26-jährige Schwester.

Trunkenheitsfahrt

Am Samstagmorgen kontrollieren Polizeibeamte in der Margaretenstraße in Uelzen einen 69-jährigen Autofahrer. Ein Atemalkoholtest wird durchgeführt. Das Ergebnis: 0,78 Promille.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstagabend kommt es in Rosche, Nateln, auf der Landesstraße 265, zu einem Verkehrsunfall. Die 21-jährige Autofahrerin ist kurz abgelenkt und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlägt sich der Pkw 2 x und kommt auf einem Acker zu Stehen. Wie durch ein Wunder wird die Fahrzeugführerin nur leicht verletzt und vorsorglich ins Klinikum gebracht.

Polizei hilft

Am Samstagmittag bleibt ein 76-jähriger Mann mit seinem Elektroauto in der Celler Straße, in Uelzen, kurz vor der Bahnschranke liegen. Die Beamten können dem Mann schnell helfen.

Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, um 01:05 Uhr, kontrollierten die Beamten in der Uelzener Chaussee, in Bad Bevensen einen 20-jährigen Fahranfänger, der sich noch in der Probezeit befindet. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,38 Promille.

