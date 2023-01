POL-LG: ++ jugendlicher Serientäter: Haftbefehl gegen 14-Jährigen erlassen und vollstreckt ++ Ermittlungen wegen einer Vielzahl von Laden-, Fahrrad-, Motorroller-, Einschleich- und weiteren Diebstählen, Pkw

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ jugendlicher Serientäter: Haftbefehl gegen 14-Jährigen erlassen und vollstreckt ++ Ermittlungen wegen einer Vielzahl von Laden-, Fahrrad-, Motorroller-, Einschleich- und weiteren Diebstählen, Pkw-Aufbrüchen sowie Einbrüchen u.a. in Schulgebäude mit hohen Sachschäden dauern an ++

Lüneburg/Embsen

Gegen einen jugendlichen Intensivtäter vollstreckten Fahnder in dieser Woche einen Haftbefehl wegen einer Vielzahl von Straftaten bereits aus den Monaten August bis Oktober 2022. Der 14-Jährigen hatte zusammen mit weiteren Jugendlichen bzw. Heranwachsenden verschiedenen Einbrüche, Ladendiebstähle, Fahrraddiebstähle und Pkw-Aufbrüche begangen. Er wurde nach richterlicher Vorführung in die Justizvollzugsanstalt nach Hameln gebracht.

Parallel stehen eine Vielzahl weitere Straftaten wie u.a. Laden-, Fahrrad-, Motorroller-, Einschleich- und weiteren Diebstählen, Pkw-Aufbrüchen sowie Einbrüchen u.a. in Schulgebäude mit hohen Sachschäden in den Folgemonaten im Raum. Die Ermittlungen dazu dauern an. Zusammen mit einem 17-Jährigen war der Jugendliche in den Weihnachtstagen des letzten Jahres auch in die Grundschule in Embsen eingebrochen und hatte dort einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro verursacht (siehe auch u.a. Pressemitteilung v. 27.12.22). Parallel war es zu weiteren Einbrüchen in Schulkomplexe in Lüneburg gekommen.

Die weiteren Ermittlungen gegen den 14-Jährigen, den 17-Jährigen sowie weitere Personen aus dem Umfeld der jungen Männer auch zu einer Vielzahl weiteren Straftaten der letzten Monate dauern an.

