POL-FR: Landkreis Emmendingen - Teningen: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 10.11.2022, gegen 13:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Langstraße in Teningen eine Gartenmauer.

Kurz darauf wurde ein weißer Fiat 500 mit rotem Dach festgestellt, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Straße befuhr. Dieser könnte möglicherweise im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen.

Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641/582-110) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem gesuchten Unfallverursacher geben können.

jg/ag

