POL-FR: Landkreise Ortenau/ Emmendingen: Zell am Harmersbach, Waldkirch - Beziehungsstreit mit Folgen

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 10.11.2022, gegen 09.30 Uhr, wurde ein betagter Mensch Opfer eines Trickbetrügers. Die Masche ist fast immer identisch. Betagte Menschen werden von den Betrügern oftmals auf der Straße oder an ihrem Haus in ein zunächst belangloses Gespräch verwickelt um Vertrauen zu erwecken. Der 82-jährige Geschädigte wurde von dem unbekannten Mann vor seiner Wohnanschrift angesprochen. In der ...

