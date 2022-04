Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 55-jährigen Belgier am Airport Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am Sonntagmorgen, 17. April 2022 um 08:15 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 55-jährigen Belgier im Ankunftsbereich nach der Einreise aus Malaga. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Baden-Baden den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen Geldwäsche (Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte) suchte. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in das Gefängnis in Kleve gebracht. Hier muss der Belgier nun eine 170-tägige Haftstrafe verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin