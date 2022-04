Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 35-Jährigen am Bahnhof Elten

Bild-Infos

Download

Kleve - Emmerich - Elten (ots)

Am Samstagabend, 16. April 2022 um 22:30 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof in Elten einen 35-jährigen Ungarn. Der Mann reiste zuvor in einem Bus (Schienenersatzverkehr) aus den Niederlanden nach Deutschland ein. Im Rahmen der Personalienüberprüfung des Reisenden in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Berlin den Mann mit einem Haftbefehl wegen Diebstahl suchte. Hiernach muss der Ungar noch eine Restfreiheitsstrafe von 418 Tagen verbüßen. Unter dem gleichen Aktenzeichen war er zur Aufenthaltsermittlung und Vermögensabschöpfung in einer Höhe von 13.805 Euro ausgeschrieben. Weiterhin liegt gegen ihn eine Ausweisungs- und Abschiebungsverfügung vom Landratsamt Berlin vor. Der Mann wurde daraufhin verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bei der Bundespolizeiinspektion Kleve zur Verbüßung der Haftstrafe in das Gefängnis in Kleve gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell