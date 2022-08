Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Geldausgabeautomat in Ulmen gesprengt

Koblenz (ots)

In der vergangenen Nacht erfolgte eine erneute Sprengung eines Geldausgabeautomaten der Sparkasse Mittelmosel-Eifel-Mosel-Hunsrück in Ulmen. Durch die Detonation gegen 03:00 h wurde auch das Gebäude stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Täter flüchteten in einem dunklen Audi mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kelberg.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg.

Die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen übernommen und bittet evtl. Zeugen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0261/103-2690 zu melden. Insbesondere wäre die Kriminaldirektion an Video- oder Bildaufnahmen interessiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell