Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss; Sicherstellung einer geringen Menge Cannabisblüten

Zweibrücken; (ots)

Zeit: 08.01.2023, 22:45 Uhr

Ort: Zweibrücken, Bitscher Straße. SV: Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer wurde dabei betroffen, wie er mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab mit 0,25 Promille einen Wert unterhalb der Ahndungsschwelle. Da aber deutliche Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung erlangt werden konnten - u. a. ein Drogenvortest, der positiv auf THC und Amphetamin reagierte -, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Bei der Durchsuchung seines Pkw, die aufgrund starken Cannabisgeruchs, der aus dem Wageninnern trat, erfolgte, wurde eine Dose mit rund einem Gramm Cannabisblüten aufgefunden und sichergestellt, so dass ein Strafverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet wurde. Wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, in welchem dem Mann eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot drohen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell