Birkenfeld (ots) - Bis jetzt noch unbekannte Täter nutzten die kurzfristige Abwesenheit einer Familie in der Achtstraße in Birkenfeld und drangen am Samstag, 17.12.2022 in der Zeit von 16.45 Uhr bis 21.15 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Achtstraße in Birkenfeld ein. Die Täter stiegen auf der Rückseite des Anwesens auf einen Balkon und hebelten ...

