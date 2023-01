POL-LG: ++ Winterglätte: mehrere kleinere Unfälle - Fußgänger und Radfahrer betroffen ++ "Achtung Schockanrufe & falsche Polizeibeamte!" - mehr als 25 Angerufene wenden sich an die Polizei ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen - NordOstNiedersachsen - Winterglätte - mehrere kleinere Unfälle - Fußgänger und Radfahrer betroffen

Zu mehreren kleineren Unfällen von Fußgängern und Radfahrern sowie Verkehrsunfälle mit Blechschäden kam es in den Morgenstunden des 26.01.23 aufgrund der überfrierenden Nässe in der Region. Es blieb bei Sachschäden und leichten Verletzungen.

Gegen 08:00 Uhr stürzte eine 18-Jährige Radfahrerin in der Bachstraße in Lüneburg aufgrund Glätte und erlitt Prellungen im Gesicht. In Melbeck stürzte gegen 08:45 Uhr ein 43 Jahre alter E-Scooter-Fahrer auf dem Radweg Zum Bahnhof. Er wurde leicht verletzt. Gegen 08:15 Uhr traf es An der Soltauer Bahn in Lüneburg auch eine 30 Jahre alte Radfahrerin. Sie stürzte alleinbeteiligt; trug löblicherweise einen Fahrradhelm. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum gebracht.

In Hohnstorf rutschte ein Pkw-Fahrer gegen 06:40 Uhr in der Ernst-Kissolewski-Straße gegen ein Vorfahrt-Achten-Schild. Es entstand Sachschaden.

In Amelinghausen rutschte gegen 07:00 Uhr eine Pkw in der Straße Triangel gegen einen geparkten Pkw und in Rehlingen kam es gegen 07:10 Uhr im Rehrhofer Weg - Einmündung Hauptstraße zu einem weiteren Blechschaden. Dort war ein Pkw in einen anderen gerutscht.

Lüneburg - Kollision zwischen E-Scooter und Pkw - leicht verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem 23 Jahre alten E-Scooter-Fahrer und einem Pkw VW Golf kam es in den Morgenstunden des 26.01.23 Auf der Hude. Die 60 Jahre alte Fahrerin des VW hatte gegen 07:30 Uhr beim Abbiegen auf einen Parkplatz den auf dem Radweg fahrenden Scooter-Fahrer übersehen. Er erlitt leichte Verletzungen.

Lüneburg/Reppenstedt - Einbrüche in Wohnhäuser bzw. Einbruchsversuche scheitern

Zu mehreren Einbrüchen bzw. Versuchstaten in Wohngebäude kam es in den Morgenstunden bzw. Verlauf des 25.01.23 in Lüneburg und Reppenstedt. In der Siemensstraße, Wulf-Werum-Straße und Jürgen-Backhaus-Straße versuchten sich Unbekannte vergeblich an den Terrassentüren von drei Wohnhäusern; und scheiterten. Im Bussardweg gelang der Aufbruch Terrassentüren zweier Doppelhaushälften. In beide Wohngebäude gelangten die Täter und erbeuteten vermutlich einen geringen Bargeldbetrag sowie Schmuck. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Alu-Gerüste bei Wasserversorgungsanlage abtransportiert

Zwei Gerüste aus Aluminium transportierten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 20. und 23.01.23 vom Gelände der Wasserversorgungsanlage im Köhlerweg. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-85401-0, entgegen.

Lüneburg - Pkw aufgebrochen - Geldbörse mit Bargeld weg

Eine offen in der Mittelkonsole im Pkw deponierte Geldbörse erbeutete ein Unbekannter in den Abendstunden des 25.01.23 in der Haagestraße. Der Täter hatte zwischen 19:00 und 22:00 Uhr einen auf dem Parkstreifen an einer E-Ladesäule abgestellten Pkw Jeep aufgebrochen (Seitenscheibe zerstört) und sich die Börse gegriffen. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung & Farbschmierereien - Polizei ermittelt gegen 27-Jährige

Gegen eine 27 Jahre alte Lüneburgerin ermittelt die Polizei auch nach einer Sachbeschädigung und Farbschmiereien bei einem Stadtteiltreff in der Lossiusstraße in den Abendstunden des 25.01. bzw. den Morgenstunden des 26.01.23. Am Abend hatte die psychisch kranke Lüneburgerin mehrfach Kieselstein gegen die Fenster des Stadtteiltreffs geworfen und war geflüchtet. Am Morgen des 26.01. gegen 07:00 Uhr beschmierte die 27-Jährige mit weißer Farbe erneut die Eingangstür des Treffs in der Lossiusstraße. Die weiteren Ermittlungen und Maßnahmen dauern an.

Wittorf - Vorfahrt missachtet - Kollision

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 25.01.23 auf der Kreisstraße 46. Ein 65 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW war gegen 17:00 Uhr in Wittorf auf der Lüneburger Straße in Richtung Bardowick unterwegs und missachtete beim Abbiegen in die Hauptstraße den Vorrang eines aus Lüneburg kommenden Pkw Kia eines 58-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch auch ein geparkter Pkw Skoda beschädigt wurde. Sachschaden: 7.800 Euro; verletzt wurde niemand.

Lüneburg - "Achtung Schockanrufe & falsche Polizeibeamte!" - mehr als 25 Angerufene wenden sich an die Polizei - bisher keine erfolgreiche Tat

Seit Wochen und Monaten warnt die Polizei in der Region und versucht mit verschiedenen Kampagnen nicht nur ältere Menschen in Bezug auf "Schockanrufe, Enkeltrick, Falsche Polizeibeamte, WhatsApp-Betrug & Co" zu sensibilisieren (siehe u.a. auch Pressemitteilungen v. 08.12.22 und 09.01.23).

Auch heute meldeten sich mehr als 25 Bürgerinnen und Bürger aus der Region Lüneburg, um entsprechende Anrufe zu melden. Masche dieses Mal (wieder): Die Betrüger hatten im Rahmen eines "Schockanrufs" mitgeteilt, dass eine Angehörige einen Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind verursacht hätte. Dazu meldete sich teilweise parallel/etwas später die angebliche Polizei bzw. ein Rechtsanwalt. Diese forderten einen hohen Bargeldbetrag für eine Kaution für den Angehörigen. Alle Angerufenen waren wachsam (auch durch die jüngsten Präventionskampagnen), brachen den Telefonkontakt ab und alarmierten die richtige Polizei. "Gut so!"

Hintergrund:

Parallel weist die Polizei auch nochmals auf die aktuelle Plakat- und Messenger-Kampagne in der Region Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen hin: "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! -> Machen Sie mit!" - Polizei geht neue Wege und startet Präventionskampagne über Messenger-Dienste ++ gemeinsam gegen "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" ++ kurze Hinweise und Aufklärung ++

In der Präventionsarbeit informiert die Polizei seit Jahren über verschiedenste Kommunikationsebenen und -plattformen adressatengerecht die Bürgerinnen und Bürger. Dabei werden verschiedene Netzwerkpartner gewählt und neben den klassischen Methoden auch immer wieder neue und innovative Plattformen genutzt. Dabei waren nicht nur die Plakat- und Flyer-Kampagnen, sondern auch die designten Kampagnen-Busse oder die persönlichen Seniorenbriefe/ -pakete für alle mehr als 20.000 Lüneburgerinnen und Lüneburger über 70 Jahre, bereits ein voller Erfolg.

Auf Basis der Plakataktion "Nicht mit mir!" startet die Polizei nun mit kurzen bebilderten Warnhinweisen und Infos für Messenger-Dienste und -Gruppen zu den Themen "WhatsApp-Betrug, Enkeltrick, Schockanrufe und Falsche Polizeibeamte".

60 Millionen Deutsche nutzen fast täglich WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Egal ob es die Gruppe des Kegelclubs, der Fußballmannschaft, der Schulklasse des Kindes oder auch der Familie ist. Kurznachrichten, lustige Bilder aber eben auch wichtige Warnhinweise gehen immer.

"Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! - Mitmachen!"

Mit der Aufforderung "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen!" möchte die Polizei auch flankierend zu den klassischen und sozialen Medien zu weiteren Zielgruppen vordringen und damit die Präventionskampagne zum Seniorenbetrug verstärken.

Jeder hat so die Möglichkeit in seinem Bereich und in seinen Messenger-Gruppen auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Gerade für den familiären Bereich gilt: "Es ist Ihr Erbe, welches an die falschen Hände gerät!"

Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagne bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht:

- Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen

Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen.

Nicht nur für die ältere Generation gibt es in Zusammenarbeit mit LünePlatt auch Hinweise auf plattdeutsch.

Die verschiedenen bebilderten Warnhinweise zum Weiterleiten befinden sich als download auf den Socialmedia-Präsenzen der Polizei Lüneburg #polizeilg (facebook, twitter und Instagram), unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 (Polizei Lüneburg) oder auch auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/

oder über eine Suche im Internet -> Suchwort: "Polizeiinspektion Lüneburg"

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch in Kiosk - keine Beute

In die Räume eines Kiosks in der Drawehner Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 26.01.23 ein. Die Täter hatten das Oberfenster aufgebrochen, waren in die Räume gelangt, machten jedoch keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Oetzen - ehemaliges Stallgebäude brennt - Dachstuhl brennt nieder - 40.000 Euro Sachschaden - Feuerwehren im Löscheinsatz - Polizei ermittelt

Zu einem Brand eines ehemaligen Stallgebäudes, aktuell Schuppen mit Spitzdach, kam es in den Nachtstunden zum 26.01.23 im rückwärtigen Bereich eines Grundstücks in der Bahnhofstraße in Oetzen. Aus bis dato ungeklärter Ursache war gegen 01:30 Uhr das Gebäude in Brand geraten, so dass Flammen aus dem Dach schlugen. Mehrere Feuerwehren waren im Löscheinsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden wird aktuell mit gut 40.000 Euro beziffert, da der Dachstuhl sowie zwei von drei Räumlichkeiten zerstört wurden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

