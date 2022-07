POL-F: 220707 - 0719 Frankfurt: Juli 2022: "Sicher in den Urlaub" - Die Polizei gegen Wohnungseinbruchdiebstahl

Frankfurt (ots) - 220707 - 0718 Frankfurt - Praunheim: Wohnungseinbruch (la) Am Mittwoch, den 06. Juli 2022, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, ereignete sich in der Praunheimer Landstraße ein Wohnungseinbruch. Dabei wurde an dem Haus ein Fenster im Souterrain gewaltsam geöffnet und anschließend alle Räume durchsucht. Im Anschluss wurde noch die Garagentür aufgehebelt und die Garage durchsucht. Entwendet ...

