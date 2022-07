POL-F: 220707 - 0717 Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) - (fue) Ein bislang unbekannter Täter folgte am Dienstag, den 5. Juli 2022, gegen 24.00 Uhr, einem 84-jährigem Mann in ein Mehrfamilienhaus in der Schönstraße. Dort, vor dem Aufzug, packte der den Geschädigten am Arm und entwendete ihm dessen Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche. Er öffnete die Geldbörse, entnahm daraus einen Bargeldbetrag in Höhe von rund 220 EUR und verschwand. ...

