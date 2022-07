POL-F: 220706 - 0714 Frankfurt - Gutleutviertel: Raubstraftat

Frankfurt (ots) - (fue) Am Freitag, den 1. Juli 2022, gegen 11.30 Uhr, war ein 62-jähriger Mann in Niederrad mit einem E-Scooter unterwegs. Möglicherweise in der Adolf-Miersch-Straße kam er wahrscheinlich gegen eine Bordsteinkante und stürzte zu Boden. In einer in der Nähe befindlichen Arztpraxis wurde der Mann erstversorgt und kam dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort verstarb er am frühen Morgen ...

