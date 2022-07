Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220707 - 0718 Frankfurt - Praunheim: Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots)

(la) Am Mittwoch, den 06. Juli 2022, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, ereignete sich in der Praunheimer Landstraße ein Wohnungseinbruch. Dabei wurde an dem Haus ein Fenster im Souterrain gewaltsam geöffnet und anschließend alle Räume durchsucht. Im Anschluss wurde noch die Garagentür aufgehebelt und die Garage durchsucht. Entwendet wurden Schmuck, Bargeld, Schlüssel und ein Tresor.

Eine Zeugin konnte eine unbekannte Frau sehen, die das Grundstück verließ. Möglicherweise handelt es sich dabei um zumindest eine der tatverdächtigen Personen.

Die Frau wird beschrieben als circa 50 Jahre alt, füllige Figur, braune brustlange Haare, orientalisches Erscheinungsbild. Sie trug eine pinke, kurzärmlige Bluse und eine dunkle Hose.

