POL-LG: ++ Mann und Kind vom Pkw erfasst - Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt und kollidiert mit anderem Pkw - schwerste Verletzungen ++ Einbruch in Wohnhaus - Täter vermutlich durch Anwohner gestört ++

Presse - 27.01.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Haftbefehl gegen 27-Jährige - "seit geraumer Zeit ihr Unwesen getrieben" - Sachbeschädigungen, Farbschmierereien und Belästigungen

Fast täglich "terrorisierte" eine 27 Jahre alte Lüneburgerin in den letzten Wochen und Monaten das Umfeld eines Stadtteiltreffs in der Lossiusstraße sowie auch weitere Personen. Nach einer Vielzahl von Sachbeschädigungen, Schmiereien u.a. von Türen und Hausfassaden, Hinterlassen von Müll, Körperverletzungen sowie Beleidigungen und Bedrohungen kam es auch in den Abendstunden des 25.01.23 bzw. den Morgenstunden des 26.01.23 zu weiteren Vorfällen. Am Abend hatte die psychisch kranke Lüneburgerin mehrfach Kieselstein gegen die Fenster des Stadtteiltreffs geworfen und war geflüchtet. Am Morgen des 26.01. gegen 07:00 Uhr beschmierte die 27-Jährige mit weißer Farbe erneut die Eingangstür des Treffs in der Lossiusstraße. Danach verschwand sie (siehe auch Pressemitteilung v. 26.01.23). Da die 27-Jährige auch einer anberaumten Gerichtsverhandlung in dieser Woche fernblieb, erliess das Amtsgericht Lüneburg Haftbefehl gegen die Lüneburgerin, den die Polizei am heutigen Tage umsetzte. Sie befindet sich in Untersuchungshaft.

Lüneburg - Einbruch in Rohbau - Diebstahl von Baustelle

Ein einen Rohbau in der Apothekenstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 25. auf den 26.01.23 ein. Die öffneten gewaltsam eine Holztür und gelangten über ein Gerüst in den Baustellenbereich. Sie nahmen mehrere Werkzeuge u.a. Bohrmaschine und Sägewerkzeuge mit, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Westergellersen - Einbruch in Wohnhaus - keine Beute - Täter vermutlich durch Anwohner gestört

In ein Einfamilienhaus Zum Rahn brachen Unbekannte im Verlauf des 26.01.23 ein. Die Täter hatten eine Terrassentür aufgebrochen und waren ins Gebäude gelangt. Dabei konnten die Einbrecher in den Nachmittagsstunden keine Beute machen, da sie vermutlich durch Anwohner gestört wurden und über einen Zaun und durch Nachbargärten die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Autos aufgebrochen - Geldbörse mit Bargeld weg

Zwei in der Johannes-Gutenberg-Straße sowie der Schulstraße abgestellte Pkw der Marken Ford und Mazda brach ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 26.01.23 auf. Der Täter hatte gegen 16:45 Uhr bzw. zwischen 16:00 und 18:00 Uhr jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und sich in einem Fall eine Geldbörse aus dem Pkw Mazda greifen können. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Mann und Kind vom Pkw erfasst - Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt und kollidiert mit anderem Pkw - Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab - schwerste Verletzungen

Zu einem folgeschweren Verkehrsunfall mit einem schwerstverletzten Kind sowie mindestens zwei weiteren Verletzten kam es in den Morgenstunden des 27.01.23 in der Lüchower Straße - Bundesstraße 248. Nach derzeitigen Ermittlungen wollte ein 54 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz gegen 07:15 Uhr die Bundesstraße aus der Straße Am Reiterstadion in Richtung Hermann-Löns-Straße kreuzen und übersah dabei einen aus Richtung Schaafhausen kommenden Pkw Skoda einer 40-Jährigen. Der Pkw Skoda kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste einen 34-Jährigen sowie einen 7 Jahre alten Jungen, die gerade am dem Gehweg unterwegs waren. Insbesondere der Junge erlitt schwerste Verletzungen und wurde in der Folge in eine Spezialklinik nach Schwerin gebracht. Der 34-Jährige sowie die 40-Jähriger erlitten ebenfalls Verletzungen und stehen unter Schock. Es entstand ein Sachschaden von gut 14.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zu den Umständen dauern an. Die Polizei hat zur genaue Rekonstruktion auch einen Sachverständigen eingeschaltet.

Dannenberg - Geldbörse verschwindet beim Einkauf

Die Geldbörse einer 84-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Mittagsstunden des 26.01.23 in einem Einkaufsmarkt St.Georg. Zwischen 12:00 und 12:50 Uhr gelangten Unbekannte an die Geldbörse der Seniorin, die sie aus ihrer Handtasche unbemerkt nahmen. Mit einer EC-Karte konnten die Täter einen höheren Bargeldbetrag abheben, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang nochmals: "Tragen Sie Ihre Wertsache (am Besten in geschlossenen Innentaschen) direkt am Körper!"

Lüchow - Rauchentwicklung in Garagenkomplex - technischer Defekt an Radlader

Zu einem Brand und erheblicher Rauchentwicklung in einem Garagenkomplex Rue de Ceret kam es in den Nachmittagsstunden des 26.01.23, gegen 16:30 Uhr. Mutmaßlich durch einen technischen Defekt an einem Radlader, der sich während eines Ladevorgangs der Kfz-Batterie im Garagenkomplex befand, kam es zu dem Feuer. Es entstand Sachschaden am Radlader sowie der Garage in Höhe von einigen tausend Euro.

Uelzen

Uelzen/Tätendorf-Eppensen - vor der Polizei geflüchtet - mit dem Pkw überschlagen - Fahrer haut ab - Ermittlungen gegen einen 34-Jährigen - kein Führerschein als Motiv!?

Einen Pkw VW Golf wollte eine Streifenwagenbesatzung in den Nachtstunden zum 27.01.23 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Tätendorf-Eppensen kontrollieren. Der Fahrer setzte trotz Anhaltesignal der stationären Kontrolle (Polizeibeamte mit Anhaltekeller) die Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort und versuchte in Fahrtrichtung Uelzen zu flüchten. Einige hundert Meter mit hoher Geschwindigkeit folgend konnte die Streifenwagenbesatzung wahrnehmen, dass der Pkw VW ins Schlingern geriet, nach links von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Parallel zum Eintreffen der Beamten am Unfallort, befreite sich der Fahrer aus dem Pkw Wrack und flüchtete zu Fuß durch die Dunkelheit. Eine Suche nach dem Mann verlief ohne Erfolg. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen den 34 Jahre alten Fahrzeughalter/ -nutzer des VW, der keinen Führerschein besitzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bad Bevensen - Streit unter Jugendlichen in Jugendzentrum

Zu einem Streit unter mehreren Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 17 Jahre kam es in den Mittagsstunden des 26.01.23 im Jugendzentrum in der Lindenstraße. Die Jungen waren gegen 13:15 Uhr aneinandergeraten und schlugen in der Folge aufeinander ein, so dass insgesamt drei von ihnen verletzt wurden. Ein 17-Jähriger wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Alle Beteiligten erhielten parallel ein Hausverbot für das Jugendzentrum.

Uelzen - Kartoffeln au SB-Verkaufsstand mitgenommen

Zwei Säcke mit Kartoffeln griff sich ein 70-Jähriger in den Abendstunden des 26.01.23 aus einem SB-Verkaufsstand auf dem Gelände einer Tankstelle Johnsburg. Der Uelzener wollte dabei gegen 20:30 Uhr mit den Kartoffeln verschwinden ohne zu bezahlen, konnte jedoch angesprochen und gestoppt werden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

