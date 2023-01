Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 27.-29.01.2023 ++

Lüneburg (ots)

Presse ++ 27. - 29.01.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Häusliche Gewalt in Lüneburg - Kaltenmoor

Am 27.01.2023 kam es am Nachmittag in einem Mehrparteienhaus im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor zu einem körperlichen Übergriff durch einen 34-jährigen Mann zum Nachteil seiner 37-jährigen Lebensgefährtin. Nach einem Schlag ins Gesicht bedrohte der Mann seine Lebensgefährtin mit dem Tode. Bevor die Polizei eintraf, flüchtete der Aggressor in unbekannte Richtung. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren.

Lüneburg - Mehrere Diebstähle aus PKW im Stadtgebiet

Sowohl am 27.01.2023 als auch am 28.01.2023 wurden durch einen unbekannten Täter erneut mehrere Fahrzeuge in den Lüneburger Stadtteilen Kaltenmoor, Schützenplatz und Altstadt angegangen. Nachdem an allen Fahrzeugen eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde, entwendete der Täter danach hauptsächlich in den Innenräumen liegengelassene Gegenstände wie Rucksäcke, Geldbörsen und Laptops. Aus diesem Grund erneut der Hinweis der Polizei: Lassen Sie bitte keine Wertgegenstände und Taschen sichtbar im Innern des Fahrzeugs liegen.

Melbeck/Lüneburg - unkontrolliertes Überholmanöver - alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Pkw - Ersthelfer ins Gesicht gespuckt - Führerschein sichergestellt - auch nach strafprozessualen Maßnahmen aggressiv und uneinsichtig - in Gewahrsamnahme

Allerhand zu tun hatte es die Polizei mit einem alkoholisierten Verursacher eines Verkehrsunfalls in den Abend- und späten Nachtstunden des 27.01.23. Der 31 Jahre alte Fahrer eines Pkw Daimler-Chrysler CLK hatte nach derzeitigen Ermittlungen in der Ebstorfer Straße - Landesstraße 233 - gegen 20:15 Uhr trotz unklarer Verkehrslage einen Pkw VW Touran eines 24-Jährigen überholt. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs bricht der 31-Jährige den Überholvorgang ab und versucht hinter dem Touran einzuscheren. Hierbei stößt der Daimler-Chrysler frontal in das Heck des VW, so dass beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn abkommen und beschädigt werden. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Einem Ersthelfer, der mit seinem Fahrzeug die Unfallstelle erreichte, spuckte der 31-Jährige ins Gesicht. Die Polizei nahm den 31-Jährigen aus Lüneburg mit zur Wache. Dort wurde bei dem Mann im Rahmen des Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eine Blutentnahme durchgeführt; parallel wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wollte der 31-Jährige nicht die Dienststelle verlassen bzw. kehrte trotz mehrmaligem Platzverweis insgesamt viermal zurück, um zu diskutieren und störte den Dienstbetrieb. Letztendlich wurde der Lüneburger in Gewahrsam genommen und in den frühen Morgenstunden wieder entlassen. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Sachbeschädigung an einem Fahrzeug durch Eintreten der Windschutzscheibe

Am 28.01.2023, gegen 04:20 Uhr, stieg ein 24-jähriger in der Straße Bei der St.-Johanniskirche auf zwei geparkte Fahrzeuge und trat bei einem Ford Fiesta die Windschutzscheibe ein. Da sich der Mann auch nach Erscheinen der Polizei nicht kooperativ zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Weiterhin wurde eine kleine Menge Marihuana bei ihm aufgefunden.

Lüneburg - Diebstahl in Umkleidekabine

Während einer Basketballveranstaltung am Nachmittag des 28.01.2023 in der Sporthalle des Johanneums nutzte eine unbekannte Person die Möglichkeit aus, aus den offenstehenden Kabinen Jacken, Bargeld und ein Smartphone zu entwenden. Das Smartphone konnte im Anschluss durch den Geschädigten zwar noch geortet werden, wurde aber letztendlich bei einer weiblichen Person aufgefunden, die das Gerät auf der Straße liegend aufgefunden hat. Bei Hinweisen auf einen möglichen Täter nimmt die Polizei Hinweise unter der 04131 / 8306-2215 entgegen.

Bardowick - Betrunken im Traktor unterwegs

Am 28.01.2023 wurde gegen 16:45 Uhr in Bardowick in der Straße Im Sande der Fahrzeugführer eines Traktors gestoppt, nachdem die Meldung einging, dass dieser evtl. alkoholisiert sein könnte. Eine Kontrolle ergab, dass der 47-jährige Mann nicht in dem Besitz einer Fahrerlaubnis war und dazu noch mit einem Wert von 1,42 Promille deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Adendorf - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am frühen Abend des 28.01.2023 befährt die 40-jährige Fahrzeugführerin eines Hyundai in Adendorf die Straße im Suren Winkel in Richtung Grüner Weg und übersieht aufgrund von Unachtsamkeit die 62-jährige Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überquert. Es kommt zu einer leichten Kollision, in dessen Folge die Fußgängerin stürzt und sich verletzt.

Reppenstedt - Trunkenheitsfahrt; aggressiver Beifahrer in Gewahrsam genommen

Nachdem der 23-jährige Fahrzeugführer eines BMW am 29.01.2023, gegen 02:45 Uhr, aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit im Bereich zwischen Kirchgellersen und Reppenstedt gestoppt wurde, wurde bei diesem ein Atemalkoholwert von 0,93 Promille festgestellt werden. Aufgrund des aggressiven 21-jährigen Beifahrers mussten weitere Polizeibeame hinzugezogen werden, die ihn nach aktiven Widerstands- und Bedrohungshandlungen in Gewahrsam nahmen. Beide Personen müssen sich nun wegen mehrere Straftaten verantworten.

Lüchow

Luckau - Versuchter Diebstahl aus Zigarettenautomat

In den späten Freitagabendstunden wurde in Luckau ein beschädigter Zigarettenautomat festgestellt. Augenscheinlich scheiterte der bislang unbekannte Täter am vollständigen Aufbruch, sodass dieser nach ersten Hinweisen kein Diebesgut erlangen konnte.

Schnackenburg (Holtorf) - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Schnackenburg in dem Ortsteil Holtorf ein geparkter PKW beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes ist von einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auszugehen. Die Polizeistation Gartow bittet um Hinweise.

Dannenberg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstagmorgen stellte sich im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Dannenberg heraus, dass ein 56-jähriger Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Marihuana stand. Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt. Eine Blutentnahme für ein beweissicheres Ermittlungsverfahren wurde weiterhin durchgeführt.

Seerau in der Lucie - PKW kollidiert mit Baum

Am Samstagmittag verlor ein 32-jähriger Fahrzeugführer auf der Kreisstraße zwischen Seerau in der Lucie und Zadrau, vermutlich aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit im Kurvenbereich, die Kontrolle über seinen PKW. Dadurch kam dieser von der Fahrbahn ab und kollidierte auf gerader Strecke seitlich mit einem Baum. Durch die Kollision wurde ein automatischer Notruf über das Assistenzsystem des PKW abgesetzt, sodass die Einsatzkräfte umgehend alarmiert wurden. Der Fahrzeugführer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der PKW erlitt einen Totalschaden.

Neu Darchau - Streitigkeiten führen zu Messerangriff

In den Samstagabendstunden kam es in einer Gaststätte in Neu Darchau zu intensiven Streitigkeiten. In der Folge wurde ein stark alkoholisierter 27-Jähriger handgreiflich zum Nachteil seiner eigenen Mutter und weiteren anwesenden Gästen. Anschließend führte der Täter Stichbewegungen mit einem gezogenen Messer in Richtungen mehrerer Gäste vor der Gaststätte aus. Als ein Zeuge versuchte den aggressiven Täter dabei zu stoppen, stach der Täter diesem mit dem Messer in die Hand. Anschließend konnte der Täter durch mehrere Zeugen zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fixiert werden. Der Täter wurde in Gewahrsam genommen und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin Freitagnachmittag setzt ein 62-Jähriger mit seinem PKW auf dem Woltersburger Mühlenweg zum Überholen einer 23-jährigen Radfahrerin an, welche zu dem Zeitpunkt die Fahrbahn kreuzt, um nach links abzubiegen. Der PKW trifft die Radfahrerin, welche stürzt und im Anschluss mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus verbracht wird.

Bienenbüttel - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Freitagabend kommt eine 74-Jährige Fahrzeugführerin auf der Niendorfer Straße mit ihrem PKW aus unbekannten Gründen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kommt auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die 74-Jährige wird mittels Krankenwagen leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Himbergen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss In der Freitagnacht wird durch Zeugen ein verunfallter PKW in einer Gartenmauer in Himbergen gemeldet. Vor Ort kann eine 29-jährige männliche Person angetroffen werden, welche den passenden Fahrzeugschlüssel zum PKW bei sich führt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,35 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wird. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Uelzen - Körperverletzung im Innenstadtbereich In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es im Uelzener Innenstadtbereich, Gudesstraße, zu Körperverletzungen zum Nachteil von zwei männlichen Personen. Der amtsbekannte 23-Jährige schlägt nach einem Wortgefecht auf die Männer im Alter von 21 und 37 Jahren ein und versprüht im Anschluss Pfefferspray. Der Täter kann zunächst flüchten, wird jedoch kurze Zeit später durch die Polizei angetroffen und in Gewahrsam genommen. Der 21- und 37- Jährige werden leicht verletzt. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Uelzen - Verkehrsunfall mit leichtverletztem alkoholisierten Fahrradfahrer Samstagmittag ist es auf der Landesstraße 270 in Fahrtrichtung Uelzen zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Ein 31-jähriger Radfahrer befährt die L270 in Fahrtrichtung Uelzen als er Höhe der Ausfahrt B4 einen dort verkehrsbedingt haltenden PKW touchiert. Der Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich leicht. Ein durchgeführter Alcotest ergibt einen Wert von 1,91 Promille. Eine Blutentnahme wird angeordnet. Der Fahrradfahrer wird zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Bad Bevensen - Fahren unter Einfluss von Kokain Im Klaubusch in Bad Bevensen wurde im Rahmen einer Streifenfahrt in der Sonntagnacht ein 18-jähriger E-Scooter Fahrer durch die Polizei kontrolliert. Vor Ort können bei ihm Anzeichen für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein Urintest verläuft positiv auf Kokain, sodass eine Blutentnahme angeordnet wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell