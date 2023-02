Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ mit VW-Transporter frontal mit Baum kollidiert ++ Fahrer verstirbt an Unfallstelle ++ Ermittlungen zum Hergang ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg - Gusborn/Splietau

Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es in den Nachmittagsstunden des 02.02.23 auf der Landstraße 256 zwischen Splietau und Klein Gusborn (LK Lüchow-Dannenberg). Nach derzeitigen Ermittlungen war ein alleinbeteiligter 70 Jahre alter Fahrzeugführer aus der Region mit seinem VW Transporter gegen 17:40 Uhr frontal mit einem Straßenbaum kollidiert. Das Fahrzeug war auf gerader Strecke mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen. Bremsspuren konnten nicht festgestellt werden. Die komplette Front des PKW wurde durch den Aufprall zerstört und der Motorblock flog mehrere Meter weit in einen Wald. Durch die Wucht des Aufpralls brach auch die Baumkrone in ca. fünf Meter Höhe ab. Der nicht angeschnallte Fahrzeugführer wurde aus dem PKW geschleudert, so dass ein zufällig entgegenkommender Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Schon während der Unfallaufnahme verdichteten sich Hinweise, dass der Fahrer bewusst und alleinbeteiligt gegen den Baum gefahren war. Die weiteren Detailermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro. Die Landesstraße 256 musste für die Unfallaufnahme sowie Bergungsmaßnahmen bis in die Abendstunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell