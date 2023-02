Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt ++ erneut auffällig - handgreiflich bei Ladendiebstahl ++ "aufgefahren" - zwei Leichtverletzte ++ unter Drogeneinfluss unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Presse - 03.02.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - erneut auffällig - handgreiflich bei Ladendiebstahl

Nicht zum ersten und mehrfach viel ein 33 Jahre alter Lüneburger in den Nachmittagsstunden des 02.02.23 auf. Gegen 16:30 Uhr ertappte ein Ladendetektiv den Mann in einem Geschäft in der Große Bäckerstraße beim Diebstahl von Pralinen. Der 33-Jährige wurde handgreiflich, beleidigte den Detektiv und schlug diesem mit einer Taschenlampe ins Gesicht. Parallel kratzte der Lüneburger und zerriss die Kleidung des Detektivs. Parallel hatte der 33-Jährige auch in einem Geschäft in der Grapengießerstraße zugegriffen und dort eine Schere gestohlen. Bei dem Lüneburger stellten die Beamten auch einen Tabakbeutel mit Haschisch fest und sicher. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Lüneburg - Senior demontiert Motor in stillgelegtem Kalksandsteinwerk - Polizei ermittelt

Aufgrund von lautstarken Arbeitsgeräuschen im Bereich des stillgelegten Kalksandsteinwerks alarmierten Passanten in den Morgenstunden des 02.02.23 die Polizei. Beamte sahen nach dem Rechten und trafen auf dem Gelände in der Hauptstraße auf einen 69 Jahre alten Lüneburger, der versuchte dort einen Motor zu demontieren. Eine Erlaubnis hatte der Mann nach ersten Ermittlungen dafür nicht.

Lüneburg - "aufgefahren" - zwei Leichtverletzte - 11.000 Euro Sachschaden

Zu einem Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam es in den frühen Abendstunden des 02.02.23 auf der Landesstraße 216 - Hamburger Straße. Eine 30 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Porsche SUV hatte gegen 18:00 Uhr in Fahrtrichtung Bardowick zu spät bemerkt, dass ein vor ihr fahrender Pkw VW einer 26-Jährigen abbremste und verkehrsbedingt halten musste. Der Porsche fuhr auf den VW auf und schob diesen auf einen Pkw Mercedes-Benz. Die 26 Jahre alte Fahrerin im VW sowie eine gleichaltrige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro.

Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen - "Masche weiterhin aktuell, aber nicht erfolgreich" -> potentielle Opfer sind gut informiert und fallen nicht auf WhatsApp- und SMS-Betrugsmasche rein

Der Enkeltrick ist eine bekannte Betrugsform, die vor allem ältere Mitmenschen trifft. Seit Monaten nutzen die Täter auch WhatsApp und SMS-Nachrichten, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen.

In den letzten beiden Tagen meldeten sich in den Landkreisen Lüneburg, Lüchow-D. und Uelzen wieder verschiedene Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei, die aktuell entsprechende Nachrichten bekommen hatten, jedoch gut informiert waren und nicht auf "Überweisungsforderungen" eingingen. "Gut so!"

Hintergrund:

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die aktuelle Plakat- und Messenger-Kampagne in der Region Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen hin: "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! -> Machen Sie mit!" - Polizei geht neue Wege und startet Präventionskampagne über Messenger-Dienste ++ gemeinsam gegen "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" ++ kurze Hinweise und Aufklärung ++

In der Präventionsarbeit informiert die Polizei seit Jahren über verschiedenste Kommunikationsebenen und -plattformen adressatengerecht die Bürgerinnen und Bürger. Dabei werden verschiedene Netzwerkpartner gewählt und neben den klassischen Methoden auch immer wieder neue und innovative Plattformen genutzt. Dabei waren nicht nur die Plakat- und Flyer-Kampagnen, sondern auch die designten Kampagnen-Busse oder die persönlichen Seniorenbriefe/ -pakete für alle mehr als 20.000 Lüneburgerinnen und Lüneburger über 70 Jahre, bereits ein voller Erfolg.

Auf Basis der Plakataktion "Nicht mit mir!" startet die Polizei nun mit kurzen bebilderten Warnhinweisen und Infos für Messenger-Dienste und -Gruppen zu den Themen "WhatsApp-Betrug, Enkeltrick, Schockanrufe und Falsche Polizeibeamte".

60 Millionen Deutsche nutzen fast täglich WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Egal ob es die Gruppe des Kegelclubs, der Fußballmannschaft, der Schulklasse des Kindes oder auch der Familie ist. Kurznachrichten, lustige Bilder aber eben auch wichtige Warnhinweise gehen immer.

"Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! - Mitmachen!"

Mit der Aufforderung "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen!" möchte die Polizei auch flankierend zu den klassischen und sozialen Medien zu weiteren Zielgruppen vordringen und damit die Präventionskampagne zum Seniorenbetrug verstärken.

Jeder hat so die Möglichkeit in seinem Bereich und in seinen Messenger-Gruppen auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Gerade für den familiären Bereich gilt: "Es ist Ihr Erbe, welches an die falschen Hände gerät!"

Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagne bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht:

- Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen

Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen.

Nicht nur für die ältere Generation gibt es in Zusammenarbeit mit LünePlatt auch Hinweise auf plattdeutsch.

Die verschiedenen bebilderten Warnhinweise zum Weiterleiten befinden sich als download auf den Socialmedia-Präsenzen der Polizei Lüneburg #polizeilg (facebook, twitter und Instagram), unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 (Polizei Lüneburg) oder auch auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/

oder über eine Suche im Internet -> Suchwort: "Polizeiinspektion Lüneburg"

Lüchow-Dannenberg

Gusborn - Fiat-Fahrer verunfallt - leicht verletzt

Mit seinem Transporter Fiat verunfallte ein 24 Jahre alter Fahrer in den Nachmittagsstunden des 02.02.23 auf der Kreisstraße 29 zwischen Gusborn und Siemen. Der Transporter kam gegen 17:00 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Der Mann war vermutlich durch die Bedienung des Autoradios abgelenkt gewesen. Er erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 55 Jahre alten Fahrer eines VW Transporter stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 02.02.23 zwischen Dannenberg und Riekau. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten gegen 11:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Lüchow - betrunkener Fahrradfahrer - 2,15 Promille

Einen betrunkenen Fahrradfahrer kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 02.02.23 in der Tarmitzer Straße. Bei dem 68-Jährigen stellten die Beamten gegen 17:45 Uhr einen Alkoholwert von 2,15 Promille fest. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Uelzen

Altenmedingen - von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt

Leichte Verletzungen erlitt ein 46 Jahre alter Fahrer eines Pkw Nissan aus Berlin in den Mittagsstunden des 02.02.23 auf der Landesstraße 232. Der Nissan-Fahrer war gegen 13:00 Uhr auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und landete auf einem Acker. Der Mann wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Barum b. Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 02.02.23 auf der Bundesstraße 4. Dabei waren im Bereich Hoystorfer Berg insgesamt fünf Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 140 bei erlaubten 80 km/h gemessen. Ihn ein wartet ein Bußgeld von 200 Euro sowie einen Punkt.

