POL-MA: Mannheim, Heddesheim, Viernheim: Vier Männer wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Mannheim, Heddesheim, Viernheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden Haftbefehle gegen vier Männer im Alter zwischen 35 und 53 Jahren erlassen.

Sie stehen im dringenden Verdacht, mindestens seit Januar 2022 im Raum Mannheim mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt und dieses gewinnbringend an eine Vielzahl von Abnehmern verkauft zu haben.

Nach umfangreichen Vorermittlungen des Rauschgiftdezernates der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurden am Dienstag, den 25.10.2022, fünf Wohnungen gemeinsam mit den Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz in Mannheim, Heddesheim und Viernheim durchsucht.

Dabei konnten u. a. rund 11,8 Kilogramm Marihuana, 790 Gramm Kokain, 300 Gramm Amphetamin, ein Teleskopschlagstock, diverse Schmuck- und Wertgegenstände aufgefunden werden. Zudem wurde ein hochwertiger Mercedes AMG für weiterführende vermögensabschöpfende Maßnahmen sichergestellt.

Die vier Männer wurden am 26.10.2022 dem Haftrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der gegen drei wegen Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge aufgrund von Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehle erließ. Gegen den 35-jährigen Haupttatverdächtigen war bereits im Vorfeld ein Haftbefehl wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen worden. Er soll schon im Jahr 2021 an Betäubungsmittelgeschäften - u. a. mit Marihuana im zweistelligen Kilogrammbereich - beteiligt gewesen sein. Im Anschluss wurden die vier Tatverdächtigen in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

