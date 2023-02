POL-LG: kein Schaden: mit Schlauch Propangas in Tiefgarage eingeleitet - Polizei ermittelt mit Nachdruck ++ Altpapiercontainer sowie Mülleimer brennen - 19-Jähriger tatverdächtig ++ ... die Polizei kontro...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Presse - 06.02.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Altpapiercontainer sowie Mülleimer brennen - 19-Jähriger tatverdächtig

Zu insgesamt drei Bränden kam es in den Abendstunden des 05.02.23 in der Schmiedestraße sowie auf einem Bolzplatz sowie einem Spielplatz in der Stellmacherstraße. Dabei gingen zwei Mülleimer sowie ein Altpapiercontainer gegen 21:00 Uhr in Flammen auf, so dass ein Sachschaden von mehr als 700 Euro entstand. Im Umfeld konnten die Beamten einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 19-Jährigen aus Lüneburg kontrollieren. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Mülltonnen brennen im Einfahrtsbereich eines Mehrfamilienhauses

Zum Brand mehrerer Mülltonnen im Einfahrtsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Bernsteinstraße kam es in den Nacht zum 06.02.23. Gegen 01:15 Uhr waren die Mülltonnen aus bis dato ungeklärter Ursache in Brand geraten. Eine vorbeifahrende Zeugin nahm das Feuer wahr und alarmierte die Feuerwehr, die ein Übergreifen auf einen Schuppen sowie ein Sichtschutzelement verhindern konnte. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Kleingartenparzelle

In eine Kleingartenparzelle in der Bleckeder Landstraße brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 03. und 05.02.23 ein. Die Täter drückten ein Fenster auf und nahmen Werkzeug mit. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Kratzspur auf Motorhaube - 500 Euro Sachschaden

Eine Kratzspur auf der Motorhaube eines in der Gartower Straße abgestellten Pkw verursachte ein Unbekannter in den Abendstunden des 05.02.23 gegen 20:15 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - betrunken mit dem Fahrrad unterwegs - 2,0 Promille

Einen 50 Jahre alten Radfahrer kontrollierte die Polizei in den Nachtstunden zum 06.02.23 in der Lange Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 01:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 2,0 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Gusborn, OT. Klein Gusborn/ Grabow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 05.02.23 auf der Landesstraße 256 in der Ortschaft. Dabei waren insgesamt acht Fahrer zu schnell unterwegs.

In den Nachmittagsstunden kontrolliert die Polizei auch auf der Bundesstraße 248 zwischen Lüchow und Grabow. Dort waren weitere 12 Fahrer zu schnell unterwegs. Den Tagesschnellsten erwartet mit 139 bei erlaubten 80 km/h ein Fahrverbot.

Uelzen

Uelzen - kein Schaden: mit Schlauch Propangas in Tiefgarage des Amtsgerichts eingeleitet - Polizei ermittelt mit Nachdruck

Wegen versuchtem Herbeiführen einer Explosion ermittelt die Polizei nach einem besorgniserregenden Vorfall in den Nachtstunden zum 06.02.23 im Umfeld des Amtsgerichts in Uelzen in der Fritz-Röver-Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein Unbekannter vermutlich kurz vor Mitternacht durch ein in ein Tor der Tiefgarage gebohrtes Loch mit einem Schlauch Propangas aus einer handelsüblichen Nutzungsflasche eingeleitet. Mitarbeiter bemerkten gegen 06:00 Uhr den Gasgeruch, alarmierten u.a. die Polizei und sorgten für Belüftung. Zu einem Personen oder Sachschaden kam es nicht. Die Polizei wertet aktuell Spuren aus und ermittelt mit Nachdruck.

Hinweise auch von verdächtigen Personen oder Fahrzeugbewegungen in der Nacht nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Vielzahl von Vorfällen und Straftaten: 59-Jähriger durch den Landkreis eingewiesen

Wegen einer Vielzahl von Vorfällen und Straftaten ermittelt die Polizei seit mehreren Wochen gegen ein 59 Jahre alten Mann aus Uelzener. Die in vielen alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Uelzener war dabei im öffentlichen Raum, aber auch auf dem Gelände von Schulen durch Störungen, Beleidigungen und Drohungen aufgefallen, so dass er aufgrund seines aggressiven Verhaltens in der letzten Woche mehrfach in Polizeigewahrsam genommen werden. Neben den Beleidigungen äußerte der Mann auch volksverhetzende Äußerungen, so dass entsprechende Strafverfahren gegen den Uelzener eingeleitet wurden. Nachdem der 59-Jährige in der Nacht zum 04.02. am Schnellenmarkt mit einem Messer drohte, sprayte ihm gegen 01:00 Uhr ein Unbekannter Pfefferspray ins Gesicht. Der 59-Jährige landete auch hier im Polizeigewahrsam und wurde im Verlauf des Wochenendes aufgrund seines psychischen Gesundheitszustand durch einen Beamten des Landkreis Uelzen in eine Einrichtung eingewiesen. Die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen dauern an.

Uelzen - "nicht genug" - Betrunkener klaut zwei Flaschen Whiskey

Nicht genug hatte vermutlich ein 24-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 05.02.23. Der bereits betrunkene Lüchow-Dannenberger hatte gegen 14:20 Uhr eine Tankstelle in der Tile-Hagemann-Straße betreten, sich dort zwei Flaschen Whiskey gegriffen und war geflüchtet. Die alarmierte Polizei konnte den Mann im Rahmen der Fahndung antreffen; alkoholwert: 4,5 Promille.

Uelzen - Tür und Fenster von Sporthalle beschädigt

Gegen die Tür sowie ein Fenster der Sporthalle des HEG in der Albertstraße traten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 03. und 06.02.23 und verursachten so einen Sachschaden von gut 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

