Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Verletzte durch Versprühen von Pfefferspray in einem Bus

Welschbillig (ots)

Am Donnerstag, 5. Januar 2023 gegen 14:10 Uhr wurde durch drei Jugendliche in einem Bus in Welschbillig Pfefferspray versprüht. Hierdurch kam bei es bei mehreren Mitfahrern in dem Bus zu Atemnot und Reizungen der Augen. Die überwiegend verletzten Kinder und Jugendlichen wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt. Einige mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die drei Täter flüchteten anschließend aus dem Bus, konnten aber durch die Polizei Schweich in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Sie erwarten nun mehrere Strafverfahren. Bisher unbekannte Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-9157-0 in Verbindung zu setzten.

