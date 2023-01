POL-PDTR: Dreister Diebstahl am helllichten Tag

Klüsserath (ots) - In der Zeit vom 23.12.2022 bis 03.01.2023 drangen unbekannte Täter in eine landwirtschaftliche Lagerhalle an der K 41 zwischen Klüsserath und Rivenich ein. Es wurde eine größere Anzahl an Autoreifen und Starterbatterien entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schweich Pressestelle Telefon: 06502/91570 ...

