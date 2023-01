Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Großeinsatz im Industriepark Föhren

Föhren (ots)

Am Donnerstag, 05.01.2023 gegen 12:10 Uhr ereignete sich bei der Firma Vet-Concept im Industriepark in Föhren ein Brand mit einer starken Rauchentwicklung. In einem siebenstöckigen Hochsilo kam es an einer technischen Anlage zu einer Funkenbildung und einer darauffolgenden Staubgasexplosion. Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden. Die Löscharbeiten vor Ort verliefen bis in den späten Nachmittag. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. An den technischen Gerätschaften entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich, 106 Feuerwehrkräfte aus Schweich, Bekond, Föhren, Klüsserath, Hetzerath und Wittlich, sowie zwei RTW und ein Notarzt.

