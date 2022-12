Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Besonders beschleunigtes Verfahren nach Ladendiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch, 28. Dezember 2022, einen 27-jährigen Mann nach einem Ladendiebstahl in der Altstadt vorläufig festgenommen. Der 27-Jährige hatte gegen 17.35 Uhr versucht, ein Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße zu verlassen, ohne die daraus mitgenommenen Waren, Schuhe und eine Handtasche, zu bezahlen. Da der 27-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und die geforderte Sicherheitsleistung nicht bezahlen konnte, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Essen leitete ein beschleunigtes Verfahren ein. Schon am nächsten Tag, Donnerstag, 29. Dezember 2022, wurde der Mann vom Amtsgericht Gelsenkirchen zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen verurteilt.

